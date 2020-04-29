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29.04.2020 08:56
Рубрика: В мире

В Киргизии с 1 мая начнется поэтапное возобновление экономической деятельности

Текст: Артем Петров (Бишкек)
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев представил план поэтапного возобновления в стране экономической активности.
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Согласно документу, с первого мая 2020 года разрешается деятельность предприятий в сферах промышленности и производства, строительства, торговли (только оптовые продажа и поставка стройматериалов, тканей и фурнитуры, автозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок).

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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На работу также официально смогут выйти парикмахеры, частные и государственные нотариусы и таксисты

С 11 мая 2020 года возобновят функционирование микрофинансовые организации, страховые компании, агентства недвижимости, туристические агентства. Будет разрешено оказание бытовых услуг населению - сантехнических, электромонтажных, ремонтных и других.

Откроются магазины и рынки розничной продажи строительных материалов, автозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок, тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей.

Начнет работать общественный транспорт, но только автобусы и троллейбусы. Осуществление перевозок пассажиров "маршрутками" пока останется под запретом.

В Киргизии ряд предприятий возобновят работу в режиме ЧП

С 21 мая 2020 года будет разрешена деятельность госцентров обслуживания населения, обменных валютных пунктов, ломбардов, торговых центров, магазинов, вещевых и автомобильных рынков, бань и спа-салонов. Смогу оказывать услуги частные репетиторы.

По данным министерства здравоохранения КР, предприятия, субъекты предпринимательства, госучреждения и организации, начинающие работу, должны придерживаться санитарно-эпидемиологических требований - сотрудники обязаны носить медицинские маски, соблюдать дистанцию, проводить дезинфекцию помещений и так далее.

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