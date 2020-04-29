В Киргизии с 1 мая начнется поэтапное возобновление экономической деятельности

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев представил план поэтапного возобновления в стране экономической активности.

Согласно документу, с первого мая 2020 года разрешается деятельность предприятий в сферах промышленности и производства, строительства, торговли (только оптовые продажа и поставка стройматериалов, тканей и фурнитуры, автозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок).

На работу также официально смогут выйти парикмахеры, частные и государственные нотариусы и таксисты

С 11 мая 2020 года возобновят функционирование микрофинансовые организации, страховые компании, агентства недвижимости, туристические агентства. Будет разрешено оказание бытовых услуг населению - сантехнических, электромонтажных, ремонтных и других.

Откроются магазины и рынки розничной продажи строительных материалов, автозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок, тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей.

Начнет работать общественный транспорт, но только автобусы и троллейбусы. Осуществление перевозок пассажиров "маршрутками" пока останется под запретом.

С 21 мая 2020 года будет разрешена деятельность госцентров обслуживания населения, обменных валютных пунктов, ломбардов, торговых центров, магазинов, вещевых и автомобильных рынков, бань и спа-салонов. Смогу оказывать услуги частные репетиторы.

По данным министерства здравоохранения КР, предприятия, субъекты предпринимательства, госучреждения и организации, начинающие работу, должны придерживаться санитарно-эпидемиологических требований - сотрудники обязаны носить медицинские маски, соблюдать дистанцию, проводить дезинфекцию помещений и так далее.