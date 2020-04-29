В Минске установлены новые размеры потребительских бюджетов

Размеры минимальных потребительских бюджетов пересмотрены в Беларуси. Они увеличены с 1 мая постановлением Министерства труда и социальной защиты, сообщил в среду источник в отраслевом ведомстве страны.

Так, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 мая по 31 июля в расчете на месяц составит 406,04 белорусских рубля (один белорусский рубль по данным финансового регулятора соответствует чуть больше 30 российским рублям).

Документом правительства установлены и среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере 437,84 белорусских рублей; трудоспособного населения - 513,77; пенсионеров - 398,4. Для детей в возрасте до трех лет эта сумма составляет 340,01; в возрасте от трех до шести лет - 434,64 рубля; а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br441,79. Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты, напоминает БЕЛТА, утверждаются в стране ежеквартально.

Кстати, минимальный потребительский бюджет, пояснил источник в министерстве, представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Удельный вес статей расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах марта 2020 года распределен следующим образом: продукты питания - 48,2%, одежда, белье, обувь - 19,1%, ЖКУ - 8,7%, бытовые услуги, транспорт, связь - 8,8%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения - 8,8%, культурно-просветительные мероприятия и отдых - 1,3%, взносы и платежи - 2,5%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены - 2,6%.

В настоящее время минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек, отмечает агентство, служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек, - льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.

В связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) проведены министерством и перерасчеты социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, сообщает агентство.

Повышение размера пенсии ждут и Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий), говорится в сообщении.