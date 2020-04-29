В Москве задержали продавцов фальшивых тестов на коронавирус

В столице в ходе контрольной закупки были задержаны двое аферистов, которые торговали поддельными тестами на коронавирус. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источники в полиции.

Как стало известно, оперативники выдали себя за покупателей и назначили встречу мужчине, предлагавшему купить экспресс-тест любому желающему. При задержании злоумышленника и его сообщника у них было изъято несколько наборов тестов. Мошенники при этом отрицали, что торговали фальшивками, и пытались переложить вину друг на друга.

Назначена экспертиза, которая выяснит, что именно продавали аферисты под видом медицинских тестов.