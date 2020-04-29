В Норвегии задержали инвестора-миллионера по подозрению в убийстве жены

Полиция Норвегии задержала инвестора и одного из богатейших людей королевства Тома Хагена по делу об исчезновении своей жены, предает издание Aftenposten.

Супруга богача Анна-Элизабет Фалкевик пропала при загадочных обстоятельствах еще в конце октября 2018 года. С тех пор ее место нахождения неизвестно.

Первоначально приоритетной версией в расследовании уголовного дела было похищение с целью выкупа. Судя по всему, теперь следствие склоняется к предположению, что это была инсценировка. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

Ранее Хаген сообщил полиции, что нашел у себя дома записку от преступников с требованием выкупа. Похитители просили за освобождение женщины более 10 млн долларов.

По оценкам экспертов, состояние Хагена оценивается в 1,2 млрд долларов.