Новости

В Подмосковье мигрант пытался вскрыть банкоматы садовой тяпкой 09:21
Genesis не будет затягивать с выпуском конкурента BMW X3 09:21
В Сбербанке математически рассчитали пик эпидемии коронавируса в РФ 09:20
В Челябинской области выявлены еще 67 заболевших COVID-19 09:18
В сахалинских автобусах появились дозаторы с антисептиком 09:05
В Перми школьница в гостях украла смартфон и перевела деньги со счета 09:02
Какие ошибки допускают мастера на шиномонтаже 09:00
В Москве приостановили онлайн-уроки с 1 по 11 мая 08:47
В Ленобласти четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре 08:35
Власти Австралии снимут запрет на поездки по стране 08:19
На продажу выставлена редкая дизельная "Волга" ГАЗ-24-77 08:00
Сегодня в Москве будет дождливо и ветрено 07:56
В Якутске скончались два пациента с COVID-19 07:44
Вспышка коронавируса зафиксирована на борту эсминца Kidd ВМС США 07:37
Постпред РФ: США используют пандемию для давления на Венесуэлу 07:22
Американские летчики устроили авиашоу в честь борцов с коронавирусом 06:31
Застрявших на сахалинском судне буревестников вернули на волю 06:31
Вывозной рейс из Ташкента вернет в Москву еще 174 россиянина 06:02
В Приморье ввели обязательный масочный режим 05:58
Российские Ту-160 совершили плановый полет над Балтийским морем 05:36
Мясокомбинаты в США приравняли к оборонным предприятиям 05:17
Эксплуатация моста Благовещенск-Хэйхэ начнется в мае 05:03
Праздничный салют 9 мая увидят жители восьми городов ДФО 04:56
Третий спецрейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву 04:37
Приморскому фермеру подкинули гималайского медвежонка 04:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 05:42
Рубрика: Экономика

"Шведский стол" не накрывать

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 94(8148)
Пандемия коронавируса заставит отели отказаться от "шведского стола", также может исчезнуть система "все включено", сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По оценке профессионалов, после локализации вспышки COVID-19 потребители могут изменить свои привычки, что потребует изменения формата обслуживания гостей в отелях", - отмечают в АТОР. Гостиницам придется больше внимания уделять безопасности. "Шведский стол" должен будет исчезнуть, так как этот формат подразумевает открытую выкладку блюд и пользование одними и теми же приборами для накладывания.

Фото: iStock
Названы города, по которым сильнее всего скучают туристы

На смену придут либо заранее расфасованные порции блюд, либо на раздаче будет стоять сотрудник в маске и перчатках. Обязательной станет дезинфекция столовых приборов, столов и стульев. Из ресторанов и отелей также могут исчезнуть большие столы. Вместо них будут столики на 5-6 персон, расставленные на безопасном расстоянии друг от друга. Столовые приборы могут начать подавать в индивидуальных упаковках.

Затронет этот сценарий и Турцию. Может серьезно поменяться система "все включено". Вместо нее появятся "рестораны a la carte", их обслуживание будет включено в пакет All Inclusive.

Экономика Туризм Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил начать поэтапный выход из режима самоизоляции с 12 мая
Ученые обновили прогноз по завершению вспышки COVID-19 в России
Третий спецрейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом COVID-19
Правительство утвердило 28 апреля Днем работника скорой помощи
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса