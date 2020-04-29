Пандемия коронавируса заставит отели отказаться от "шведского стола", также может исчезнуть система "все включено", сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По оценке профессионалов, после локализации вспышки COVID-19 потребители могут изменить свои привычки, что потребует изменения формата обслуживания гостей в отелях", - отмечают в АТОР. Гостиницам придется больше внимания уделять безопасности. "Шведский стол" должен будет исчезнуть, так как этот формат подразумевает открытую выкладку блюд и пользование одними и теми же приборами для накладывания.

На смену придут либо заранее расфасованные порции блюд, либо на раздаче будет стоять сотрудник в маске и перчатках. Обязательной станет дезинфекция столовых приборов, столов и стульев. Из ресторанов и отелей также могут исчезнуть большие столы. Вместо них будут столики на 5-6 персон, расставленные на безопасном расстоянии друг от друга. Столовые приборы могут начать подавать в индивидуальных упаковках.

Затронет этот сценарий и Турцию. Может серьезно поменяться система "все включено". Вместо нее появятся "рестораны a la carte", их обслуживание будет включено в пакет All Inclusive.