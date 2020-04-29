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29.04.2020 17:20
Рубрика: Экономика

Велосипеды получают маркировку

Текст: Екатерина Петрова
В мае истекает срок эксперимента правительства по маркировке велосипедов и велосипедных рам. По его итогам может быть принято решение о введении обязательной маркировки. В эксперименте добровольно участвуют около 800 компаний. С момента старта эксперимента компании промаркировали более 55 тысяч велосипедов, рассказал "РГ" руководитель товарной группы "Велосипеды" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Кирилл Волков.
Фото: Виктор Драчев/ТАСС Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

"До окончания эксперимента пилотные партии маркированных велосипедов - как импортных, так и произведенных в РФ, "пройдут" по всей товаропроводящей цепи вплоть до вывода из оборота, тем самым мы протестируем работу всей системы прослеживания", - сообщил Кирилл Волков.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Код маркировки наносится в виде этикетки с Data Matrix кодом. Его точное место расположения компании определяют самостоятельно, большинство компаний размещают код на подседельной трубе. Код позволит потребителям узнать всю информацию о происхождении велосипеда. "Паспортные" данные каждого такого средства передвижения загружаются в мобильное приложение "Честный знак". С его помощью и возможно проследить всю историю велосипеда.

Как пояснил Кирилл Волков, для удобства логистики этикетка с кодом, дублирующим код на раме, может быть нанесена на упаковку. При этом этикетка может быть антивандальной и саморазрушающейся при попытке снятия, а ее применение возможно совместно с RFID NFC меткой. Это позволит проследить каждый велосипед до момента утилизации или подключить дополнительные внешние сервисы, например, занести велосипед в базу антиугона, по аналогии с VIN-номером автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга России, степень готовности системы мониторинга для противодействия нелегальному обороту велосипедов и велосипедных рам на основе оценок ЦРПТ можно назвать высокой.

"С учетом результатов эксперимента Правительством Российской Федерации будет приниматься решение о целесообразности включения велосипедов и велосипедных рам в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р", - рассказали в пресс-службе министерства.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг

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