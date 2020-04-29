В России призывные комиссии начнут работу с 12 мая

Работа призывных комиссий в России спланирована с 12 мая, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства.

По его словам, отправка граждан, призванных на военную службу, планируется с 20 мая.

Министр подчеркнул, что для сохранения здоровья призывников на территории военкоматов созданы запасы медицинских масок, а также тестов на коронавирус и дезинфицирующих средств.

Говоря о работе военкоматов, Шойгу отметил, что сейчас там введен усиленный дезинфекционный режим. В частности, на входе осуществляется барьерный контроль, а все сотрудники обеспечены медицинскими масками.

Министр также рассказал, что молодое пополнение, прибывающее в воинские части, пройдет двухнедельный карантин.