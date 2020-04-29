В Российской армии выявлено уже свыше 2000 случаев заражения коронавирусом

По данным на 29 апреля в Вооруженных Силах РФ установлено 1044 военнослужащих с положительными результатами на коронавирус, об этом говорится в бюллетене Минобороны России.

Кроме того, в военных учебных заведениях выявлено 1 075 заразившихся военнослужащих, курсантов и слушателей. В довузовских учебных заведениях COVID-19 обнаружен у 277 преподавателей и воспитанников.

Сейчас в госпиталях Минобороны России находится 332 инфицированных COVID-19, в изоляторах по месту службы - 253 военнослужащих, на домашней изоляции находится 451 чел.

В военном ведомстве рассказали, что 82 заразившихся коронавирусом выздоровело.