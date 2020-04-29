Научный совет при Совете безопасности России провел ряд исследований, посвященных итогам Великой Отечественной войны в контексте обеспечения национальной безопасности в современных условиях.

Члены научного совета при Совете безопасности РФ выступили за ужесточение ответственности за публичные призывы к реабилитации нацизма, попытки его оправдания, героизации нацистских преступников и их пособников. Об этом в интервью "РГ" и российским информагентствам рассказал помощник секретаря Совбеза Алексей Павлов. По его словам, те, у кого нет генетической памяти о войне, поддерживают украинских неонацистов, намеренно не упоминают в своих речах Красную Армию, освободившую Освенцим, десятки других концлагерей, подарившую не просто мир Европе, а жизнь европейцам.

Фальсификация российской истории целенаправленно и планомерно идет под руководством госвласти и спецслужб зарубежных стран

По его словам, сейчас уже невозможно скрыть, что деятельность по фальсификации российской истории целенаправленно и планомерно осуществляется под руководством органов государственной власти, спецслужб зарубежных государств с привлечением различных государственных учреждений, общественных организаций, исследовательских структур, историко-культурных центров, неправительственных организаций.

"Они умудряются в открытую обвинять нас в том, что это Россия якобы пытается пересмотреть историю Второй мировой, требуют демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве в рамках кампании по декоммунизации, приравнивая коммунистическую символику к нацистскому режиму, сносят памятники советским воинам-освободителям", - добавил помощник секретаря СБ РФ.

В то же время он особо подчеркнул, что годовщина Победы над нацизмом служит всем и напоминанием о необходимости консолидации усилий международного сообщества на основе принципа неделимости безопасности, в том числе в целях недопущения повторения катастрофы XX века, которой стала Вторая мировая война.

Между тем, по словам Павлова, Запад не прекращает попыток поссорить и заставить враждовать между собой народы, которые вместе делили тяготы и лишения на фронте и в тылу, не считаясь с тем, кто из них русский, грузин, латыш, узбек, татарин, казах и т.д. "Все воевали против общего врага, против врага человечества".

Однако память человеческая несовершенна. Даже зафиксированная в документах история постепенно может вытесняться из памяти домыслами и "фейками". Недоступность документов для широкой общественности позволяет ревизионистам произвольно интерпретировать их в своих интересах, тем самым искажая и фальсифицируя историю Великой Отечественной войны", - рассказал помощник секретаря Совбеза.

Поэтому, по его словам, научным советом при Совбезе РФ рекомендовано активнее публиковать в открытом доступе неизвестные и малоизвестные архивные документы как предвоенного периода, так и периода Великой Отечественной войны, особенно по событиям, которые подвергаются попыткам пересмотра.

Также Совет безопасности России выступил за консолидацию научных сообществ России и стран СНГ, население и территории которых в наибольшей степени пострадали от агрессии в годы Великой Отечественной войны. Среди путей противодействия распространению лжи об истории России эксперты Совбеза предложили создать в масштабе страны целостную систему, при которой в ряде министерств и ведомств были бы созданы подразделения по противодействию фальсификации истории. В Совбезе также напомнили о важности проведения активной военно-патриотической работы с подрастающим поколением в образовательных учреждениях, летних оздоровительных лагерях, на молодежных форумах.

"Забвение исконно российских идеалов, духовности и отсутствие достойного отношения к исторической памяти были и остаются угрозами национальной безопасности России. Об этом прямо говорится в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года", - заявил Павлов.

Также, как сообщили обозревателю "РГ" в аппарате Совбеза, в преддверии 75-й годовщины Победы члены научного совета провели заочное заседание и изучили проблемы формирования у российской и зарубежной аудитории научно обоснованных взглядов на историческую правду о Великой Отечественной войне. В работах экспертов рассмотрена роль мобилизационной экономики России в 40-е годы прошлого столетия, вклад в Победу советской криптографической службы, войск правительственной связи, военной медицины. Ряд исследований посвящен вопросам работы органов госбезопасности по обеспечению внутренней безопасности страны в период Великой Отечественной войны.

Совбез РФ рекомендовал активнее публиковать в открытом доступе неизвестные и малоизвестные архивные военные документы

Планируется, что подготовленные материалы будут опубликованы в ряде профильных научных изданий и использованы при разработке дополнительных мер, направленных на обеспечение национальной безопасности, на противодействие попыткам фальсификации истории. В состав научного совета Совбеза, который был образован Указом президента России, входят 154 представителя государственной академической науки, руководители и представители научных организаций, а также отдельные ученые и специалисты.