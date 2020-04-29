Новости

Данис Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом" 19:57
Комитет ВОЗ по ЧС проведет в четверг совещание по пандемии COVID-19 19:53
Общественная палата Москвы просит допустить волонтеров в собачьи приюты 19:46
Минск: В параде 9 мая примут участие 36 самолетов и вертолетов 19:39
В Ростовской области восстановили подбитый в 1942 году танк Т-26 19:39
Доктор Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом 19:21
Экстренно госпитализирован экс-вокалист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов 19:17
Медики дали советы, как избежать осложнений на глаза при диабете 19:07
Чернокожая актриса из "Звездных войн" хочет спин-оффа о своем персонаже 18:59
Нижегородская полиция расследует смерть главы регионального ГИБДД 18:57
В Удмуртии с мая разрешили кататься на велосипедах 18:50
Кейт Бекинсейл разыграла сцену из "Чайки" на русском языке у себя в саду 18:41
Генералы и полковники могут сменить каракулевые шапки на меховые 18:24
Путин обсудил с Совбезом РФ ход борьбы против коронавируса 18:22
В ЕР попросили прокуратуру проверить информацию о поджоге чиновниками леса 18:21
В Пермском крае для дачников отменили самоизоляцию 18:10
Kia рассказала о кроссоверах для России 18:09
Разрабатываются меры поддержки предпринимательства в Арктике 18:08
Один из заводов FCA в Италии возобновил работу 18:01
МОТ: Половина всех работников в мире может потерять свой доход 17:50
Блогер из Дагестана получил десять лет колонии за участие в ИГИЛ 17:33
Калининградские медики смогут бесплатно посетить театры и музеи 17:31
Новый Skoda Rapid получил сертификат для продажи в России 17:30
В Госдуме поддержали идею создания научных школ в МГУ 17:24
ЦСКА наградил премией "Армеец года" лучших спортсменов общества 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 19:22
Рубрика: Общество

Память не стереть

В Совбезе России предложили ужесточить ответственность за попытки оправдания нацизма
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(8149)
Научный совет при Совете безопасности России провел ряд исследований, посвященных итогам Великой Отечественной войны в контексте обеспечения национальной безопасности в современных условиях.

Члены научного совета при Совете безопасности РФ выступили за ужесточение ответственности за публичные призывы к реабилитации нацизма, попытки его оправдания, героизации нацистских преступников и их пособников. Об этом в интервью "РГ" и российским информагентствам рассказал помощник секретаря Совбеза Алексей Павлов. По его словам, те, у кого нет генетической памяти о войне, поддерживают украинских неонацистов, намеренно не упоминают в своих речах Красную Армию, освободившую Освенцим, десятки других концлагерей, подарившую не просто мир Европе, а жизнь европейцам.

Фальсификация российской истории целенаправленно и планомерно идет под руководством госвласти и спецслужб зарубежных стран

По его словам, сейчас уже невозможно скрыть, что деятельность по фальсификации российской истории целенаправленно и планомерно осуществляется под руководством органов государственной власти, спецслужб зарубежных государств с привлечением различных государственных учреждений, общественных организаций, исследовательских структур, историко-культурных центров, неправительственных организаций.

"Они умудряются в открытую обвинять нас в том, что это Россия якобы пытается пересмотреть историю Второй мировой, требуют демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве в рамках кампании по декоммунизации, приравнивая коммунистическую символику к нацистскому режиму, сносят памятники советским воинам-освободителям", - добавил помощник секретаря СБ РФ.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
РФ и Киргизия призывают юридически уточнить понятие "фальсификация истории"

В то же время он особо подчеркнул, что годовщина Победы над нацизмом служит всем и напоминанием о необходимости консолидации усилий международного сообщества на основе принципа неделимости безопасности, в том числе в целях недопущения повторения катастрофы XX века, которой стала Вторая мировая война.

Между тем, по словам Павлова, Запад не прекращает попыток поссорить и заставить враждовать между собой народы, которые вместе делили тяготы и лишения на фронте и в тылу, не считаясь с тем, кто из них русский, грузин, латыш, узбек, татарин, казах и т.д. "Все воевали против общего врага, против врага человечества".

Однако память человеческая несовершенна. Даже зафиксированная в документах история постепенно может вытесняться из памяти домыслами и "фейками". Недоступность документов для широкой общественности позволяет ревизионистам произвольно интерпретировать их в своих интересах, тем самым искажая и фальсифицируя историю Великой Отечественной войны", - рассказал помощник секретаря Совбеза.

Поэтому, по его словам, научным советом при Совбезе РФ рекомендовано активнее публиковать в открытом доступе неизвестные и малоизвестные архивные документы как предвоенного периода, так и периода Великой Отечественной войны, особенно по событиям, которые подвергаются попыткам пересмотра.

Также Совет безопасности России выступил за консолидацию научных сообществ России и стран СНГ, население и территории которых в наибольшей степени пострадали от агрессии в годы Великой Отечественной войны. Среди путей противодействия распространению лжи об истории России эксперты Совбеза предложили создать в масштабе страны целостную систему, при которой в ряде министерств и ведомств были бы созданы подразделения по противодействию фальсификации истории. В Совбезе также напомнили о важности проведения активной военно-патриотической работы с подрастающим поколением в образовательных учреждениях, летних оздоровительных лагерях, на молодежных форумах.
К 75-летию победы белорусское издательство выпустило уникальный альбом

"Забвение исконно российских идеалов, духовности и отсутствие достойного отношения к исторической памяти были и остаются угрозами национальной безопасности России. Об этом прямо говорится в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года", - заявил Павлов.

Также, как сообщили обозревателю "РГ" в аппарате Совбеза, в преддверии 75-й годовщины Победы члены научного совета провели заочное заседание и изучили проблемы формирования у российской и зарубежной аудитории научно обоснованных взглядов на историческую правду о Великой Отечественной войне. В работах экспертов рассмотрена роль мобилизационной экономики России в 40-е годы прошлого столетия, вклад в Победу советской криптографической службы, войск правительственной связи, военной медицины. Ряд исследований посвящен вопросам работы органов госбезопасности по обеспечению внутренней безопасности страны в период Великой Отечественной войны.

Совбез РФ рекомендовал активнее публиковать в открытом доступе неизвестные и малоизвестные архивные военные документы

Планируется, что подготовленные материалы будут опубликованы в ряде профильных научных изданий и использованы при разработке дополнительных мер, направленных на обеспечение национальной безопасности, на противодействие попыткам фальсификации истории. В состав научного совета Совбеза, который был образован Указом президента России, входят 154 представителя государственной академической науки, руководители и представители научных организаций, а также отдельные ученые и специалисты.

Общество История Президент Совет Безопасности

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
Мишустин поручил подготовить общенациональный план восстановления экономики
В Госдуме оценили решение США о сокращении средств для "сдерживания РФ"
За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание