В США число жертв коронавируса достигло 60 тысяч

Порог в 60 тысяч смертей преодолел коронавирус в США, передает РИА Новости последние данные, обобщенные университетом Джонса Хопкинса. При этом число зараженных COVID-19 в Штатах уже превысило миллион человек. Выздоровели более 116 тысяч больных.

Примечательно, что 60 тысяч умерших - это та цифра, которую президент США Дональд Трамп не так давно называл в качестве максимально возможной. При этом в самом начале пандемии он указывал еще большую цифру - 100 тысяч.

США с 60 тысячами умерших от вируса на данный момент возглавляет печальный рейтинг, у находящихся на второй и третьей строчках Италии и Великобритании - 27 и 26 тысяч умерших соответственно.