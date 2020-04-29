В Таджикистане одобрен запрет на использование русских окончаний в фамилиях

Члены нижней палаты парламента Таджикистана одобрили 29 апреля поправки в законодательство, запрещающие гражданам страны при регистрации использовать русские окончания в фамилиях. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Поправки в закон "О государственной регистрации актов гражданского состояния" были представлены министром юстиции Таджикистана Музаффаром Ашуриеном. По его словам, документ имеет целью регистрацию граждан по реестру "таджикских национальных имен".

По словам министра, после того, как поправки в закон вступят в силу, "использование окончаний в фамилиях и отчествах -ов, -ова, -ев , -ева, -овна, -евна, -ович, -евич будет полностью запрещено".

Нововведение касается только детей, которые родятся после принятия новых правил. Тем, кто уже носит фамилии с русскоязычными окончаниями, менять их не придется.

Также новшество не касается представителей национальных меньшинств Таджикистана.

Вместо русских окончаний фамилий рекомендовано использовать таджикские: например суффиксы "-пур" (для мужчин) и "-духт" (для женщин), а также "-зод", "-зода", "-он", "-ён", "-иён", "-ёр", "-ниёр", "-фар".

Ранее, начиная с 2007 года, в Таджикистане уже были рекомендации воздерживаться от русских (и шире - славянских) суффиксов при регистрации имен детей. Однако граждане страны, работающие в России, неоднократно отмечали, что у них возникают сложности с фамилиями, имеющими национальные окончания из-за частых ошибок, которые делают люди, не знакомые с таджикским языком.