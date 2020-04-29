В ВОЗ рассказали, когда можно снимать ограничения по коронавирусу в России

Темпы роста заражений коронавирусной инфекцией в России стали снижаться на протяжении последних 10 дней. Это дает медикам осторожный повод запланировать ослабление ограничений, предпринятых в связи с COVID-19. Об этом заявила в ходе круглого стола представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"Я очень рада, что последние 10 дней мы наблюдаем снижение темпа роста, а сегодня в Москве мы увидели значительное снижение случаев заражения", - цитирует ее ТАСС.

Вуйнович отметила, что за тем, как будет развиваться эта тенденция необходимо "очень осторожно следить в следующие две недели".

- И тогда, надеемся, мы сможем перейти в фазу, когда можно будет постепенно ослаблять ограничивающие меры, - заявила специалист.

По последним официальным данным, в России зафиксировано 99 399 случаев заражения. Выздоровели 10 286 человек, умерли 972.