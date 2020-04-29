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29.04.2020 20:19
Рубрика: Власть

Маски не будут сброшены

Верховный суд потребовал проводить процессы с учетом санитарных норм
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(8149)
Российские суды получили четкое указание: судебные заседания должны проводиться с учетом противоэпидемиологических правил, в том числе соблюдением социального дистанцирования.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Президиумы Верховного суда России и Совета судей России внесли поправки в свое постановление о введении в судах ограничительных мер. Действие противоэпидемиологического режима продлено до 11 мая. В течение этого времени приостановлен личный прием документов, подать их в суд можно только по почте или через интернет. Судам рекомендовано рассматривать дела только неотложного характера. Впрочем, в регионах, в зависимости от местной ситуации, суды вправе расширить круг дел, подлежащих рассмотрению.

Фото: iStock
Александр Гусев: За время противоэпидемиологических мер суды рассмотрели более 2 млн дел

А судебные заседания должны проводиться с учетом противоэпидемиологических требований санитарного врача. "Обеспечить соблюдение в судах правил, предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, и правил поведения граждан при введении в субъекте Российской Федерации режима повышенной готовности, включая правила социального дистанцирования", дословно сказано в постановлении.

Кстати, с таким предложением некоторое время назад обратился в Верховный суд России президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. По его мнению, в тех случаях, когда судом принято решение о необходимости проведения судебного заседания, им должны быть обеспечены минимальные противоэпидемиологические требования в отношении всех участников такого судебного заседания. В том числе обеспечить судей и всех участников судебных заседаний индивидуальными средствами защиты: одноразовыми масками, перчатками, дезинфицирующими растворами и т.д.

Судам рекомендовано по возможности проводить судебные заседания в режиме онлайн

По данным Федеральной палаты адвокатов, российские суды функционируют лишь в объеме 10-15 процентов от обычной для них прежде нагрузки. Вместе с тем Юрий Пилипенко обратил внимание, что в наши дни возникли новые потребности в оказании квалифицированной юридической помощи, обусловленные появлением "пандемического законодательства" - многочисленными изменениями в регулировании, вызванными необходимостью борьбы с пандемией и ее негативным влиянием на экономику. Практики ожидают большого количества судебных споров, например, по поводу того, считать ли пандемию и принимаемые меры форс-мажором и как быть в этих условиях с контрактами. Тем более, несмотря на продление режима ограничений, есть вероятность, что число рассматриваемых дел в судах все-таки увеличится.

Судам рекомендовано при наличии технической возможности проводить судебные заседания с использованием системы видео-конференц-связи или системы веб-конференции с учетом опыта Верховного Суда Российской Федерации. Напомним, система веб-связи позволяет участникам процессов подключаться к судебному заседанию с персональных гаджетов: ноутбуков, планшетов и даже телефонов.

Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER
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В свою очередь, в Федеральной палате адвокатов отметили, что постоянно мониторят ситуацию, связанную с обеспечением права граждан на защиту.

"Количество и, самое главное, характер задач, которые нам приходится решать, - новые и неординарные. Например, еще два месяца назад мы не могли и предположить, что нам придется решать проблему передвижения адвокатов. Работы у органов адвокатского самоуправления меньше не стало, да и не могло стать", - рассказал Юрий Пилипенко.

Поскольку отложенные дела тоже никуда не делись, следует ожидать через 2-3 недели, максимум - через месяц, повышенной нагрузки для адвокатов.

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