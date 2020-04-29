Вице-президент США отказался от маски при посещении клиники

Вице-президент США Майк Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота проигнорировал рекомендацию закрыть лицо маской. Позже свой отказ он объяснил тем, что не заражен COVID-19 и регулярно делает тесты на коронавирус.

Пенс напомнил, что центры по контролю и профилактике заболеваний США, выступив с рекомендациями относительно масок, признали, что потенциальные носители коронавируса могут таким способом предотвратить передачу вируса другим людям. "Так как у меня нет коронавируса, я счел посещение клиники удачной возможностью посмотреть сотрудникам прямо в глаза и поблагодарить их", - цитирует Пенса ТАСС, ссылаясь на CNN.

Между тем, в начале апреля американские специалисты скорректировали свою позицию и рекомендовали всем закрывать лица тканевыми масками. Президент США Дональд Трамп дал понять, что не станет пользоваться маской, за что был подвергнут жесткой критике. Хозяин Белого дома, однако, оставил за членами своей администрации право самостоятельно решать, пользоваться средствами индивидуальной защиты на брифингах или нет.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах зафиксировано уже более миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 58,4 тысячи человек. По числу заболевших США являются лидерами в мире.