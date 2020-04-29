Владимир Путин проведет совещание по ТЭК

В среду, 29 апреля, в графике президента России Владимира Путина несколько совещаний. Среди них - по вопросам развития энергетики и совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

"ТЭК работает всегда, не может остановиться ни при каких условиях", - напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В открытой части будет вступительное слово главы государства и доклад министра энергетики о ситуации в ТЭК. В закрытой части выступят руководители крупнейших энергетических компаний. "Важное и содержательное мероприятие", - оценил Песков.

Речь на совещании пойдет об условиях функционирования ТЭК и проблемах, с которыми он может сталкиваться, в том числе с учетом неблагоприятной ценовой конъюнктуры на энергоносители, рассказал представитель Кремля.

Затем Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Оба мероприятия пройдут в режиме видеоконференции.