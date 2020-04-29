Власти Австралии снимут запрет на поездки по стране

Власти Австралии намерены снять ограничения на поездки по стране уже на следующей неделе. При этом международные путешествия останутся под запретом. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

"Успех Австралии в сдерживании вируса дает возможность пересмотреть ряд ограничений в стране. При этом о возобновлении международного туризма и массовых спортивных мероприятий говорить еще слишком рано", - со ссылкой на премьера пишет ТАСС.

Единственным исключением в запрете на международные поездки, вероятно, станет Новая Зеландия. По словам Моррисона, власти Австралии сейчас "обсуждают эту возможность". По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в стране заразились 15 тысяч 357 человек. Первый случай инфицирования в Австралии был выявлен 25 января.