Власти Бразилии продлили запрет на въезд иностранцев в страну

Бразилия продлила запрет на въезд иностранцев из-за коронавируса. Соответствующее межведомственное постановление уже опубликовано.

"С конца марта в стране действуют ограничения, предписывающие авиакомпаниям отказывать в посадке на борт иностранцам, направляющимся из-за рубежа в Бразилию или следующим через нее транзитом в третьи страны. Также действует запрет на въезд в страну морским и наземным транспортом", - пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. Сейчас число инфицированных в стране приближается к 73 тысячам человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, Бразилия занимает 11 место по числу зараженных коронавирусом.