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29.04.2020 06:51
Рубрика: В мире

Во Франции станет обязательным ношение масок в школах и транспорте

Текст: Максим Макарычев
Французский премьер-министр Эдуард Филипп анонсировал обязательное использование масок для лица в общественном транспорте и в средних школах, когда страна начнет ослаблять ограничительные меры с 11 мая. Обращаясь к парламенту, Филипп сказал, что режим изоляции спас во Франции примерно 62 тысяч жизней за месяц, но пришло время смягчить меры, чтобы избежать экономического коллапса.
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Фото: AFP/David NIVIERE Премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Фото: AFP/David NIVIERE
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Фото: AFP/David NIVIERE

Школы и детские сады будут открываться постепенно. Ясли также будут открыты, но в каждой группе должно быть максимум 10 детей. Ожидается, что ученики в возрасте 11-15 лет будут носить маски для лица, сообщает ВВС. Небольшие магазины, специализирующиеся на продаже бытовых товаров, а также рынки снова откроют свои двери с 11 мая, однако бары и рестораны по-прежнему будут закрыты.

Фото: iStock
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По словам Филиппа, магазины будут иметь право просить покупателей надеть маски и должны обеспечить, чтобы они оставались на расстоянии не менее одного метра друг от друга. Французы также получат право снова выйти на улицу без цифрового пропуска, в стране будут разрешены публичные собрания до 10 человек. "Нам придется учиться жить с этим вирусом", - сказал премьер-министр, добавив, что это будет продолжаться до тех пор, пока не появятся вакцина или эффективное лечение от коронавируса.

Министерство здравоохранения Франции тем временем сообщило, что во вторник число людей, умерших от вируса, увеличилось на 367 до 23 660 человек. Около 129 859 человек были инфицированы. Однако число госпитализаций и количество пациентов в отделениях интенсивной терапии снижается, что, по оценкам экспертов, дает повод властям для осторожного оптимизма.

Франция пережила один из самых высоких уровней смертности от COVID-19 в Европе, наряду с Великобританией, Италией и Испанией. К слову, режим изоляции в Испании может быть снят только к концу июня.

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