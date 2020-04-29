Во Втором кассационном суде сдали кровь для зараженных COVID-19

Во Втором кассационном суде общей юрисдикции прошла акция: более полусотни судей и сотрудников суда прямо на рабочем месте сдали кровь. В акции приняли участие также генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев и председатель Второго кассационного суда общей юрисдикции суда Анатолий Бондар.

В настоящее время из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 станции переливания крови и больницы ощущают дефицит крови и ее компонентов, которые необходимы, в том числе для борьбы с коронавирусом.

"По имеющейся информации потребность в донорской крови возросла - а в связи с ограничительными мерами количество доноров в Москве уменьшилось в 20 раз. Однако людей, нуждающихся в переливании крови, становится только больше, поэтому мы организовали выездной День донора в столь непростое время", - сказал Анатолий Бондар.

В переливаниях крови нуждаются пациенты, которым делают сложные хирургические операции, роженицы с осложненными родами, люди с тяжелыми травмами или ожогами. Донорская кровь и ее компоненты используются при лечении лейкозов и других онкологических заболеваний. По статистике, каждый третий человек на нашей планете хотя бы один раз в жизни нуждается в переливании крови или плазмы.

По словам специалиста по связям с общественностью Центра крови ФМБА России Марии Кабатовой, ранее в судах подобных мероприятий не проводилось, хотя выездные донорские акции существуют уже более 20 лет.

Средства, собранные по итогам Дня донора, будут направлены в фонд по борьбе с коронавирусом.