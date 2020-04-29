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29.04.2020 16:08
Рубрика: Общество

Водоканалы будут реже признавать нарушителями экологии

Текст: Марина Трубилина

Водоканалы будут реже наказывать за вред природе. На это направлен законопроект, внесенный в Госдуму группой депутатов.

Фото: iStock
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Поправки вносятся в закон о водоснабжении и водоотведении и ряд других. Они призваны решить давнюю проблему организаций, занимающихся оказанием коммунальных услуг, указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Приобретая права собственности на объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего и холодного водоснабжения или водоотведения, эти организации не могут одномоментно получить лицензии и другие разрешительные документы. А из-за отсутствия этих документов, получение которых занимает от 5 до 18 месяцев, поставщики воды и тепла могут быть наказаны повышением различных платежей.

Так, в этот период весь объем сбросов и выбросов загрязняющих веществ и отходов рассматривается как сверхнормативный, плата за который рассчитывается с применением повышающих коэффициентов.

Фото: iStock
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"Таким образом, организации сразу после приобретения прав на объекты автоматически становятся нарушителями законодательства об охране окружающей среды и обязаны вносить плату за негативное воздействие на нее, превышающую плату организации, ранее эксплуатировавшей объекты, в несколько раз", - говорится в пояснительной записке. При этом использовать разрешительные документы предыдущего собственника новый не имеет права.

В связи с этим предлагается установить, что ресурсоснабжающие организации обязаны будут в течение 60 дней с момента "получения" новых объектов подать документы на оформление лицензий. В этом случае до получения лицензии их нельзя будет привлечь к ответственности, связанной с ее отсутствием, за исключением нарушения требований к безопасности, повлекших причинение вреда здоровью людей.

Общество Экология

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