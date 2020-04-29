Вопрос о дыре в сюжете "Звездных войн" поставил Марка Хэмилла в тупик

Эта история началась с того, что пользователь Twitter Джон Родерик не смог ответить на вопрос своей дочери о предполагаемой нестыковке в сюжете "Звездных войн", связанной с ролью дройда R2-D2.

Он написал об этом в своем микроблоге следующее: "Моя дочь спросила меня: "R2-D2 был свидетелем всех происходящих событий, ему не стирали память, так почему он просто не сказал Люку, что Вейдер - это его отец?" Я не знал, что ей ответить и тупил, пока она не пожала плечами и не ушла".

В концовке третьего эпизода действительно есть сцена, в которой сенатор Бэйл Органа, в распоряжение которого попала знаменитая парочка роботов, распорядился стереть память только у протокольного дроида C-3PO.

Под записью началось бурное обсуждение возможных причин подобного решения, и в итоге пост завирусился настолько, что к дискуссии присоединился Марк Хэмилл - исполнитель роли Люка Скайуокера.

I read this tweet, thought long and hard... then just shrugged and walked away.#NoPlausibleAnswer https://t.co/JcMdFKjXf4 pic.twitter.com/hRVNpn2c8A — Mark Hamill (@HamillHimself) April 25, 2020

Ничего полезного, собственно, он при этом не сообщил: "Я прочитал этот твит, долго и напряженно думал… потом просто пожал плечами и ушел". В конце актер добавил хэштег #NoPlausibleAnswer (Правдоподобный ответ отсутствует).

На самом деле обозначенный вопрос уже не раз обсуждался в кругах поклонников космической саги. И более менее разумные версии тоже имеются. В качестве одного из весомых доводов называется то, что R2-D2 был дроидом-астромехаником, который мог попросту не разбираться в хитросплетениях семейных уз династии Скайуокеров. Кроме того, вероятно, окончательное перерождение Энакина в Дарта Вейдера после поражения на планете Мустафар от руки своего учителя происходило без свидетелей, поэтому для R2-D2 хозяин умер, а владыка ситх в черных доспехах - совсем другой человек.