Возобновление чемпионата Германии по футболу может быть отложено

Запланированный на 9 мая рестарт чемпионата Германии по футболу может не состояться.

Как сообщает издание Daily Mail, причиной этого может стать увеличение числа заболевших после того, как в Германии были ослаблены ограничительные меры. Число заболевших на 28 апреля увеличилось примерно на 200 человек по сравнению с 27 числом.

Источник издания сообщает, что власти страны из-за этого могут снова ужесточить карантинные меры, а, следовательно, о возобновлении чемпионата по футболу при этом не будет идти речи.

В четверг пройдет заседание правительства Германии, на котором будут рассмотрены новые меры борьбы с пандемией. Не исключено, что будет рекомендовано отложить возобновление спортивных соревнований даже при условии того, что они пройдут без зрителей.