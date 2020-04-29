Новости

Вышел трейлер финального сезона "Агентов "Щ.И.Т." 12:27
Верховный суд России продлил ограничительные меры в судах 12:26
Количество заболевших коронавирусом в России достигло почти 100 тысяч 12:24
Объявлено о скорой выписке Надежды Бабкиной 12:20
В калужском доме престарелых найден очаг коронавируса 12:12
Музей Победы запустил детские мастер-классы онлайн 12:11
В Северной Осетии умер третий пациент с коронавирусом 12:10
Пограничники не позволили вывезти из России на Украину старинные шашки 12:03
УАЗ представил "Буханку" для путешествий 12:00
В Самаре запустили онлайн-флешмоб ко Дню Победы 12:00
Под Тверью опекунша убила малолетнюю девочку 11:53
В Банке России сообщили о возвращении спроса на наличные к норме 11:50
Онколог рассказал о простом способе предотвратить рак желудка 11:49
В Приангарье при взрыве самогонного аппарата пострадали четыре человека 11:48
Музей Победы подготовил аудиоспектакли о своих экспонатах 11:47
В Ингушетии скончался еще один пациент с коронавирусом 11:44
На затонувшем в XVI веке корабле Тюдоров найден "современный" сплав 11:44
Актер "Мира Юрского периода" и "Инферно" Ирфан Кхан умер в 53 года 11:42
РЖД: Сокращенный график курсирования "Сапсанов" продлен на праздники 11:41
Спасатели освободили застрявшие в игрушечном автобусе пальцы ребенка 11:38
В Минске установлены новые размеры потребительских бюджетов 11:37
На портале госуслуг появился сервис для получения пособия по безработице 11:36
В Омске приземлился спецборт с 50 зараженными COVID-19 из Якутии 11:36
У российских Datsun появилась "черная" комплектация 11:33
Возобновление чемпионата Германии по футболу может быть отложено 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 11:31
Рубрика: Спорт

Возобновление чемпионата Германии по футболу может быть отложено

Текст: Максим Домчев
Запланированный на 9 мая рестарт чемпионата Германии по футболу может не состояться.
Фото: AP Photo/Martin Meissner Фото: AP Photo/Martin Meissner
Фото: AP Photo/Martin Meissner

Как сообщает издание Daily Mail, причиной этого может стать увеличение числа заболевших после того, как в Германии были ослаблены ограничительные меры. Число заболевших на 28 апреля увеличилось примерно на 200 человек по сравнению с 27 числом.

Фото: AP Photo/Thibault Camus
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран

Источник издания сообщает, что власти страны из-за этого могут снова ужесточить карантинные меры, а, следовательно, о возобновлении чемпионата по футболу при этом не будет идти речи.

В четверг пройдет заседание правительства Германии, на котором будут рассмотрены новые меры борьбы с пандемией. Не исключено, что будет рекомендовано отложить возобновление спортивных соревнований даже при условии того, что они пройдут без зрителей.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
Ученые обновили прогноз по завершению вспышки COVID-19 в России
Захарова: Большинство остающихся в США российских школьников найдено
Полет Ту-160 над Балтикой показали на видео
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Акинфеев опередил Месси в рейтинге Transfermarkt
Кокорин признался, в какой клуб он хочет перейти