Врачей научат правильно снимать маски, чтобы не заразиться COVID-19

Елена Малинникова назвала основной принцип работы любого медика во время эпидемии: все пациенты с признаками простуды, обращающиеся за медицинской помощью, должны рассматриваться как потенциально больные COVID-19. То есть при оказании помощи любому больному доктор и медучреждение в целом обязаны сегодня выполнять все необходимые противоэпидемические меры.
"В этой связи все медики без исключения, как ведущие прием пациентов в поликлиниках, так и работающие в стационарах, должны использовать средства индивидуальной защиты, - подчеркнула Елена Малинникова. - В COVID-стационарах это защитный костюм, шапочка, очки, респиратор и перчатки, в неинфекционных медучреждениях - обязательно маска и перчатки".
Особое внимание, по словам Малинниковой, необходимо уделить обучению обращения со средствами индивидуальной защиты. Нужно научить персонал грамотно надевать СИЗы и снимать их. "Даже просто неправильное обращение с маской может спровоцировать инфицирование", - предупредила Елена Малинникова. Руководители клиник отвечают как за обеспечение медперсонала средствами защиты, так и за организацию такого обучения.
В Минздраве требуют, чтобы перед каждой рабочей сменой медики сами контролировали свое состояние, а повторный контроль с измерением температуры должен быть организован на медицинском посту при входе в учреждение.
В случае выявления признаков простуды требуется выполнить определенный алгоритм действий: работник сообщает о своем состоянии главному врачу и его отстраняют от работы, тестируют на коронавирус и либо отправляют на двухнедельный карантин, либо госпитализируют.
Кроме того, все сотрудники медучреждений должны проходить "профилактическое" тестирование не реже одного раза в неделю.