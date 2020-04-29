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29.04.2020 14:39
Рубрика: Общество

Врачей научат правильно снимать маски, чтобы не заразиться COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Все медработники, имевшие контакт с пациентом с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией, должны немедленно отстраняться от работы, тестироваться и отправляться на карантин. Об этом сообщила сегодня главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова на видеосовещании с регионами. Предотвращение вспышек инфекции в медучреждениях - одна из важнейших задач на сегодняшний день.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Елена Малинникова назвала основной принцип работы любого медика во время эпидемии: все пациенты с признаками простуды, обращающиеся за медицинской помощью, должны рассматриваться как потенциально больные COVID-19. То есть при оказании помощи любому больному доктор и медучреждение в целом обязаны сегодня выполнять все необходимые противоэпидемические меры.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"В этой связи все медики без исключения, как ведущие прием пациентов в поликлиниках, так и работающие в стационарах, должны использовать средства индивидуальной защиты, - подчеркнула Елена Малинникова. - В COVID-стационарах это защитный костюм, шапочка, очки, респиратор и перчатки, в неинфекционных медучреждениях - обязательно маска и перчатки".

Особое внимание, по словам Малинниковой, необходимо уделить обучению обращения со средствами индивидуальной защиты. Нужно научить персонал грамотно надевать СИЗы и снимать их. "Даже просто неправильное обращение с маской может спровоцировать инфицирование", - предупредила Елена Малинникова. Руководители клиник отвечают как за обеспечение медперсонала средствами защиты, так и за организацию такого обучения.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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В Минздраве требуют, чтобы перед каждой рабочей сменой медики сами контролировали свое состояние, а повторный контроль с измерением температуры должен быть организован на медицинском посту при входе в учреждение.

В случае выявления признаков простуды требуется выполнить определенный алгоритм действий: работник сообщает о своем состоянии главному врачу и его отстраняют от работы, тестируют на коронавирус и либо отправляют на двухнедельный карантин, либо госпитализируют.

Кроме того, все сотрудники медучреждений должны проходить "профилактическое" тестирование не реже одного раза в неделю.

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