Все население Люксембурга за месяц протестируют на коронавирус

Власти Люксембурга намерены за месяц провести проверку всего населения на предмет заражения коронавирусом. Будут также протестированы все резиденты и жители пограничных районов, которые работают на противоположной стороне границы и ежедневно ее пересекают.

Министр здравоохранения Люксембурга Полетт Ленерт подчеркнула, что ничего подобного никогда не было ни в одной стране, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание L'essentiel. "Это лучший способ остановить распространение вируса, не забывая о соблюдении барьерных жестов", - подчеркнула Ленерт.

Массовая проверка начнется с 19 мая. Власти Люксембурга уже закупили 600 тысяч тестов на сумму 40 миллионов евро. Планируется, что в 17 пунктах можно будет проводить 20 тысяч тестов ежедневно.

По последним данным, в стране зарегистрированы 3729 случаев заражения коронавирусом нового типа, скончались 88 человек.