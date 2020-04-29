Вспышка коронавируса зафиксирована на борту эсминца Kidd ВМС США

Не менее 64 человек заразились коронавирусом на борту американского эсминца Kidd. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ВМС США.

Вызываемое новым коронавирусом заболевание было зафиксировано на борту эсминца на прошлой неделе. По последним данным, были проверены 63% членов экипажа USS Kidd, включая всех, у кого были обнаружены симптомы, и тех, с кем они контактировали. В итоге выявлено 64 положительных результата, пишет ТАСС.

Боевой корабль принимал участие в антинаркотической операции, которую Вашингтон проводит в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. Во вторник Kidd вернуся на базу в Сан-Диего.