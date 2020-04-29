Выдано разрешение на ввоз ядерного топлива на БелАЭС

Обратный отсчет времени до запуска первого ядерного агрегата на белорусской АЭС близ Островца постепенно завершает свой цикл. Уже выданы разрешительные документы на право завоза свежего ядерного топлива на БелАЭС, подтвердили 29 апреля в Госатомнадзоре республики.

Кроме того, стало известно, что республиканское МЧС приняло положительное решение о внесении в лицензию "Белорусская АЭС" дополнений в части обращения со свежим ядерным топливом при его хранении и транспортировании, информирует БЕЛТА.

Данный вердикт, уточняет агентство, основан на экспертных заключениях надзорного органа и руководства Объединенного института энергетических и ядерных исследований НАН Беларуси. Кроме того, Госатомнадзор провел оценку соответствия принятых ГП "Белорусская АЭС" организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и их достаточности для обращения с ядерным топливом, а также целевую проверку готовности станции к завозу топлива.

В развитие решения коллегии МЧС государственному предприятию "Белорусская АЭС" выдано разрешение Госатомнадзора на ввоз в Беларусь свежего ядерного топлива.

Остается добавить, что первенец атомной энергетики РБ с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, как уже сообщал "СОЮЗ", строится по российскому проекту в Гродненской области, а генеральным подрядчиком выступает госкорпорация Росатом. Ввод первого энергоблока запланирован в текущем году, а второго - годом позже.