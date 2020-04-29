Выдано разрешение на ввоз ядерного топлива на БелАЭС

Кроме того, стало известно, что республиканское МЧС приняло положительное решение о внесении в лицензию "Белорусская АЭС" дополнений в части обращения со свежим ядерным топливом при его хранении и транспортировании, информирует БЕЛТА.
Данный вердикт, уточняет агентство, основан на экспертных заключениях надзорного органа и руководства Объединенного института энергетических и ядерных исследований НАН Беларуси. Кроме того, Госатомнадзор провел оценку соответствия принятых ГП "Белорусская АЭС" организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и их достаточности для обращения с ядерным топливом, а также целевую проверку готовности станции к завозу топлива.
В развитие решения коллегии МЧС государственному предприятию "Белорусская АЭС" выдано разрешение Госатомнадзора на ввоз в Беларусь свежего ядерного топлива.
Остается добавить, что первенец атомной энергетики РБ с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, как уже сообщал "СОЮЗ", строится по российскому проекту в Гродненской области, а генеральным подрядчиком выступает госкорпорация Росатом. Ввод первого энергоблока запланирован в текущем году, а второго - годом позже.