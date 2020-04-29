Эксперимент показал, как выявить рак до появления симптомов

Ученые из США провели эксперимент по раннему выявлению рака. Участие в нем приняли более 10 тысяч женщин, которые никогда не болели раком и не имели каких-либо симптомов его проявления, сообщается на сайте Американской ассоциации содействия развитию науки.

В исследовании участвовали только женщины, так как в первую очередь ученые хотели определить эффективность теста для сложно диагностируемых опухолей шейки матки и яичников.

Респондентам сделали анализ крови, направленный на поиск опухолевых ДНК. Если результат показывал, что есть признаки рака, диагноз подтверждали с помощью позитронно-эмиссионной и компьютерной томографией всего тела, которая помогала локализовать рак.

В итоге анализ крови выявил 26 случаев рака разных органов из 96. При этом у 65 процентов среди этих 26 рак диагностировали на ранней, бессимптомной и, что самое главное, операбельной стадии.

Врачи считают, что подобные анализы крови должны дополнять традиционный скрининг. Благодаря этому две трети случаев рака смогут обнаружить до появления первых симптомов.