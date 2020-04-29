Вышел в свет очередной номер журнала

Главной темой выпуска журнала "Союзное государство" стало 75-летие Великой Победы. Журнал рассказывает о том, как в тесном сотрудничестве работают ведущие музеи России и Беларуси, о ключевых совместных проектах наших стран - Брестском и Ржевском мемориалах.

"Связанные одной целью" - рассказ о двух авторах Ржевского мемориала. Скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин поделились тем, как шла совместная работа над созданием комплекса. А о тех местах, где шли ожесточенные бои, повествует репортаж Максима Чижикова. Журналист побывал в российской деревне Полунино неподалеку от Ржева. В братской могиле здесь похоронены более 12 тысяч советских воинов...

Традиционно журнал богат на собеседников. На этот раз в гостях у издания популярный российский актер Артур Смольянинов, который рассказал, почему он стесняется своих ролей, а также звезда телесериалов актриса Юлия Такшина, часто предстающая в амплуа роковой красотки-интриганки. О том, какие еще роли она мечтает получить и нравится ли двум ее сыновьям видеть маму в образе злодейки, откровенно рассказывает сама Юлия.

Вниманию читателей предлагаются и несколько репортажей, среди них - фоторепортаж из поселка Бурный в Эвенкии, где издавна живут старообрядцы. Чтут традиции предков и потихоньку приобщаются к цивилизации: в каждом доме теперь стиральная машинка и электроплита. А вот от интернета и ТВ жители Бурного категорически отказались. Как устроен быт в поселке, где старообрядцы ищут женихов своим дочерям, о чем мечтают - ответы найдете в материале.

А пока россияне вынужденно сидят по домам, к месту окажется подборка журнала о том, куда можно "сходить" онлайн. Редакция предлагает гид по кинотеатрам и музеям Беларуси и России.