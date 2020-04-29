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29.04.2020 10:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки подтверждено 5 841 случай COVID в 82 регионах России. Как сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом, среди вновь заболевших 44,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва - 2220
  2. Московская область - 686
  3. Санкт-Петербург - 290
  4. Нижегородская область - 131
  5. Республика Северная Осетия - 121
  6. Брянская область - 115
  7. Тульская область - 90
  8. Свердловская область - 90
  9. Ростовская область - 86
  10. Республика Дагестан - 84
  11. Мурманская область - 70
  12. Курская область - 68
  13. Республика Мордовия - 67
  14. Калужская область - 66
  15. Краснодарский край - 63
  16. Республика Башкортостан - 60
  17. Республика Татарстан - 55
  18. Самарская область - 55
  19. Ленинградская область - 53
  20. Рязанская область - 52
  21. Республика Ингушетия - 46
  22. Кабардино-Балкарская Республика - 45
  23. Тамбовская область - 44
  24. Астраханская область - 44
  25. Кировская область - 43
  26. Пензенская область - 42
  27. г. Севастополь - 40
  28. Воронежская область - 39
  29. Орловская область - 38
  30. Камчатский край - 38
  31. Владимирская область - 37
  32. Чувашская Республика - 37
  33. Оренбургская область - 37
  34. Республика Марий Эл - 35
  35. Красноярский край - 35
  36. Смоленская область - 34
  37. Саратовская область - 33
  38. Ивановская область - 31
  39. Хабаровский край - 31
  40. Новосибирская область - 29
  41. Белгородская область - 28
  42. Липецкая область - 28
  43. Ставропольский край - 28
  44. Ханты-Мансийский АО - 28
  45. Ярославская область - 27
  46. Алтайский край - 24
  47. Калининградская область - 23
  48. Ямало-Ненецкий АО - 22
  49. Республика Хакасия - 22
  50. Приморский край - 20
  51. Ульяновская область - 19
  52. Челябинская область - 19
  53. Чеченская Республика - 18
  54. Республика Бурятия - 18
  55. Республика Саха (Якутия) - 17
  56. Республика Калмыкия - 16
  57. Карачаево-Черкесская Республика - 16
  58. Волгоградская область - 16
  59. Тюменская область - 16
  60. Республика Коми - 14
  61. Псковская область - 14
  62. Костромская область - 13
  63. Новгородская область - 12
  64. Тверская область - 11
  65. Пермский край - 10
  66. Республика Крым - 9
  67. Магаданская область - 7
  68. Вологодская область - 6
  69. Курганская область - 6
  70. Иркутская область - 6
  71. Томская область - 6
  72. Забайкальский край - 6
  73. Удмуртская Республика - 5
  74. Омская область - 5
  75. Амурская область - 5
  76. Еврейская АО - 5
  77. Архангельская область - 4
  78. Республика Адыгея - 4
  79. Республика Алтай - 3
  80. Кемеровская область - 3
  81. Республика Карелия - 1
  82. Ненецкий автономный округ - 1

Всего в России зарегистрировано 99 399 случаев (+6,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки выписаны 1 830 выздоровевших:
  1. г. Москва - 480
  2. Республика Марий Эл - 193
  3. г. Санкт-Петербург -164
  4. Московская область - 78
  5. Краснодарский край - 76
  6. Нижегородская область - 68
  7. Ямало-Ненецкий автономный округ - 62
  8. Брянская область - 61
  9. Пензенская область - 38
  10. Хабаровский край - 28
  11. Тамбовская область - 27
  12. Тюменская область - 27
  13. Оренбургская область - 26
  14. Чувашская Республика - 26
  15. Кабардино-Балкарская Республика - 22
  16. Владимирская область - 21
  17. Орловская область - 21
  18. Курская область - 20
  19. Пермский край - 20
  20. Тульская область - 20
  21. Республика Тыва - 17
  22. Ярославская область - 17
  23. Архангельская область - 16
  24. Республика Северная Осетия - Алания - 15
  25. Костромская область - 13
  26. Республика Бурятия - 13
  27. Республика Калмыкия - 13
  28. Республика Мордовия - 13
  29. Республика Дагестан - 12
  30. Алтайский край - 11
  31. Забайкальский край - 11
  32. Республика Коми - 11
  33. Ленинградская область - 10
  34. Мурманская область - 10
  35. Новосибирская область - 10
  36. Саратовская область - 10
  37. Удмуртская Республика - 9
  38. Камчатский край - 8
  39. Карачаево-Черкесская Республика - 8
  40. Свердловская область - 8
  41. Ставропольский край - 8
  42. Томская область - 8
  43. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 8
  44. Белгородская область - 7
  45. Республика Саха (Якутия) - 7
  46. Республика Татарстан - 6
  47. Самарская область - 6
  48. Астраханская область - 5
  49. Курганская область - 5
  50. Республика Адыгея - 5
  51. Республика Ингушетия - 5
  52. Республика Крым - 5
  53. Ульяновская область - 5
  54. Вологодская область - 4
  55. Иркутская область - 4
  56. Новгородская область - 4
  57. Тверская область - 4
  58. Кировская область - 3
  59. Республика Хакасия - 3
  60. Волгоградская область - 2
  61. г. Севастополь - 2
  62. Калужская область - 2
  63. Липецкая область - 2
  64. Республика Карелия - 2
  65. Сахалинская область - 2
  66. Челябинская область - 2
  67. Омская область - 1

За весь период в России выписано 10 286 выздоровевших.

Умерли за последние сутки 108 человек:
  1. Москва - 67
  2. Московская область - 16
  3. Ставропольский край - 4
  4. Санкт-Петербург - 2
  5. Нижегородская область - 2
  6. Краснодарский край - 1
  7. Республика Ингушетия - 1
  8. Республика Дагестан - 1
  9. Тульская область - 1
  10. Пермский край - 1
  11. Кировская область - 1
  12. Ярославская область - 1
  13. Ростовская область - 1
  14. Оренбургская область - 1
  15. Орловская область - 1
  16. Республика Мордовия - 1
  17. Кабардино-Балкарская Республика - 1
  18. Омская область - 1
  19. Республика Саха (Якутия) - 1
  20. Ленинградская область - 1
  21. Республика Татарстан - 1
  22. Челябинская область - 1

За весь период от коронавируса умерло 972 человека.

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