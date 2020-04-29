За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах

За сутки подтверждено 5 841 случай COVID в 82 регионах России. Как сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом, среди вновь заболевших 44,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва - 2220 Московская область - 686 Санкт-Петербург - 290 Нижегородская область - 131 Республика Северная Осетия - 121 Брянская область - 115 Тульская область - 90 Свердловская область - 90 Ростовская область - 86 Республика Дагестан - 84 Мурманская область - 70 Курская область - 68 Республика Мордовия - 67 Калужская область - 66 Краснодарский край - 63 Республика Башкортостан - 60 Республика Татарстан - 55 Самарская область - 55 Ленинградская область - 53 Рязанская область - 52 Республика Ингушетия - 46 Кабардино-Балкарская Республика - 45 Тамбовская область - 44 Астраханская область - 44 Кировская область - 43 Пензенская область - 42 г. Севастополь - 40 Воронежская область - 39 Орловская область - 38 Камчатский край - 38 Владимирская область - 37 Чувашская Республика - 37 Оренбургская область - 37 Республика Марий Эл - 35 Красноярский край - 35 Смоленская область - 34 Саратовская область - 33 Ивановская область - 31 Хабаровский край - 31 Новосибирская область - 29 Белгородская область - 28 Липецкая область - 28 Ставропольский край - 28 Ханты-Мансийский АО - 28 Ярославская область - 27 Алтайский край - 24 Калининградская область - 23 Ямало-Ненецкий АО - 22 Республика Хакасия - 22 Приморский край - 20 Ульяновская область - 19 Челябинская область - 19 Чеченская Республика - 18 Республика Бурятия - 18 Республика Саха (Якутия) - 17 Республика Калмыкия - 16 Карачаево-Черкесская Республика - 16 Волгоградская область - 16 Тюменская область - 16 Республика Коми - 14 Псковская область - 14 Костромская область - 13 Новгородская область - 12 Тверская область - 11 Пермский край - 10 Республика Крым - 9 Магаданская область - 7 Вологодская область - 6 Курганская область - 6 Иркутская область - 6 Томская область - 6 Забайкальский край - 6 Удмуртская Республика - 5 Омская область - 5 Амурская область - 5 Еврейская АО - 5 Архангельская область - 4 Республика Адыгея - 4 Республика Алтай - 3 Кемеровская область - 3 Республика Карелия - 1 Ненецкий автономный округ - 1 Всего в России зарегистрировано 99 399 случаев (+6,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки выписаны 1 830 выздоровевших: г. Москва - 480 Республика Марий Эл - 193 г. Санкт-Петербург -164 Московская область - 78 Краснодарский край - 76 Нижегородская область - 68 Ямало-Ненецкий автономный округ - 62 Брянская область - 61 Пензенская область - 38 Хабаровский край - 28 Тамбовская область - 27 Тюменская область - 27 Оренбургская область - 26 Чувашская Республика - 26 Кабардино-Балкарская Республика - 22 Владимирская область - 21 Орловская область - 21 Курская область - 20 Пермский край - 20 Тульская область - 20 Республика Тыва - 17 Ярославская область - 17 Архангельская область - 16 Республика Северная Осетия - Алания - 15 Костромская область - 13 Республика Бурятия - 13 Республика Калмыкия - 13 Республика Мордовия - 13 Республика Дагестан - 12 Алтайский край - 11 Забайкальский край - 11 Республика Коми - 11 Ленинградская область - 10 Мурманская область - 10 Новосибирская область - 10 Саратовская область - 10 Удмуртская Республика - 9 Камчатский край - 8 Карачаево-Черкесская Республика - 8 Свердловская область - 8 Ставропольский край - 8 Томская область - 8 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 8 Белгородская область - 7 Республика Саха (Якутия) - 7 Республика Татарстан - 6 Самарская область - 6 Астраханская область - 5 Курганская область - 5 Республика Адыгея - 5 Республика Ингушетия - 5 Республика Крым - 5 Ульяновская область - 5 Вологодская область - 4 Иркутская область - 4 Новгородская область - 4 Тверская область - 4 Кировская область - 3 Республика Хакасия - 3 Волгоградская область - 2 г. Севастополь - 2 Калужская область - 2 Липецкая область - 2 Республика Карелия - 2 Сахалинская область - 2 Челябинская область - 2 Омская область - 1 За весь период в России выписано 10 286 выздоровевших. Умерли за последние сутки 108 человек: Москва - 67 Московская область - 16 Ставропольский край - 4 Санкт-Петербург - 2 Нижегородская область - 2 Краснодарский край - 1 Республика Ингушетия - 1 Республика Дагестан - 1 Тульская область - 1 Пермский край - 1 Кировская область - 1 Ярославская область - 1 Ростовская область - 1 Оренбургская область - 1 Орловская область - 1 Республика Мордовия - 1 Кабардино-Балкарская Республика - 1 Омская область - 1 Республика Саха (Якутия) - 1 Ленинградская область - 1 Республика Татарстан - 1 Челябинская область - 1 За весь период от коронавируса умерло 972 человека. Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России