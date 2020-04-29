За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах

За сутки подтверждено 5 841 случай COVID в 82 регионах России. Как сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом, среди вновь заболевших 44,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 2220
- Московская область - 686
- Санкт-Петербург - 290
- Нижегородская область - 131
- Республика Северная Осетия - 121
- Брянская область - 115
- Тульская область - 90
- Свердловская область - 90
- Ростовская область - 86
- Республика Дагестан - 84
- Мурманская область - 70
- Курская область - 68
- Республика Мордовия - 67
- Калужская область - 66
- Краснодарский край - 63
- Республика Башкортостан - 60
- Республика Татарстан - 55
- Самарская область - 55
- Ленинградская область - 53
- Рязанская область - 52
- Республика Ингушетия - 46
- Кабардино-Балкарская Республика - 45
- Тамбовская область - 44
- Астраханская область - 44
- Кировская область - 43
- Пензенская область - 42
- г. Севастополь - 40
- Воронежская область - 39
- Орловская область - 38
- Камчатский край - 38
- Владимирская область - 37
- Чувашская Республика - 37
- Оренбургская область - 37
- Республика Марий Эл - 35
- Красноярский край - 35
- Смоленская область - 34
- Саратовская область - 33
- Ивановская область - 31
- Хабаровский край - 31
- Новосибирская область - 29
- Белгородская область - 28
- Липецкая область - 28
- Ставропольский край - 28
- Ханты-Мансийский АО - 28
- Ярославская область - 27
- Алтайский край - 24
- Калининградская область - 23
- Ямало-Ненецкий АО - 22
- Республика Хакасия - 22
- Приморский край - 20
- Ульяновская область - 19
- Челябинская область - 19
- Чеченская Республика - 18
- Республика Бурятия - 18
- Республика Саха (Якутия) - 17
- Республика Калмыкия - 16
- Карачаево-Черкесская Республика - 16
- Волгоградская область - 16
- Тюменская область - 16
- Республика Коми - 14
- Псковская область - 14
- Костромская область - 13
- Новгородская область - 12
- Тверская область - 11
- Пермский край - 10
- Республика Крым - 9
- Магаданская область - 7
- Вологодская область - 6
- Курганская область - 6
- Иркутская область - 6
- Томская область - 6
- Забайкальский край - 6
- Удмуртская Республика - 5
- Омская область - 5
- Амурская область - 5
- Еврейская АО - 5
- Архангельская область - 4
- Республика Адыгея - 4
- Республика Алтай - 3
- Кемеровская область - 3
- Республика Карелия - 1
- Ненецкий автономный округ - 1
Всего в России зарегистрировано 99 399 случаев (+6,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За сутки выписаны 1 830 выздоровевших:
- г. Москва - 480
- Республика Марий Эл - 193
- г. Санкт-Петербург -164
- Московская область - 78
- Краснодарский край - 76
- Нижегородская область - 68
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 62
- Брянская область - 61
- Пензенская область - 38
- Хабаровский край - 28
- Тамбовская область - 27
- Тюменская область - 27
- Оренбургская область - 26
- Чувашская Республика - 26
- Кабардино-Балкарская Республика - 22
- Владимирская область - 21
- Орловская область - 21
- Курская область - 20
- Пермский край - 20
- Тульская область - 20
- Республика Тыва - 17
- Ярославская область - 17
- Архангельская область - 16
- Республика Северная Осетия - Алания - 15
- Костромская область - 13
- Республика Бурятия - 13
- Республика Калмыкия - 13
- Республика Мордовия - 13
- Республика Дагестан - 12
- Алтайский край - 11
- Забайкальский край - 11
- Республика Коми - 11
- Ленинградская область - 10
- Мурманская область - 10
- Новосибирская область - 10
- Саратовская область - 10
- Удмуртская Республика - 9
- Камчатский край - 8
- Карачаево-Черкесская Республика - 8
- Свердловская область - 8
- Ставропольский край - 8
- Томская область - 8
- Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 8
- Белгородская область - 7
- Республика Саха (Якутия) - 7
- Республика Татарстан - 6
- Самарская область - 6
- Астраханская область - 5
- Курганская область - 5
- Республика Адыгея - 5
- Республика Ингушетия - 5
- Республика Крым - 5
- Ульяновская область - 5
- Вологодская область - 4
- Иркутская область - 4
- Новгородская область - 4
- Тверская область - 4
- Кировская область - 3
- Республика Хакасия - 3
- Волгоградская область - 2
- г. Севастополь - 2
- Калужская область - 2
- Липецкая область - 2
- Республика Карелия - 2
- Сахалинская область - 2
- Челябинская область - 2
- Омская область - 1
За весь период в России выписано 10 286 выздоровевших.
Умерли за последние сутки 108 человек:
- Москва - 67
- Московская область - 16
- Ставропольский край - 4
- Санкт-Петербург - 2
- Нижегородская область - 2
- Краснодарский край - 1
- Республика Ингушетия - 1
- Республика Дагестан - 1
- Тульская область - 1
- Пермский край - 1
- Кировская область - 1
- Ярославская область - 1
- Ростовская область - 1
- Оренбургская область - 1
- Орловская область - 1
- Республика Мордовия - 1
- Кабардино-Балкарская Республика - 1
- Омская область - 1
- Республика Саха (Якутия) - 1
- Ленинградская область - 1
- Республика Татарстан - 1
- Челябинская область - 1
За весь период от коронавируса умерло 972 человека.