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29.04.2020 22:16
Рубрика: Власть

Захарова: Россия ответит США на ракетную атаку с подводных лодок

Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок - как бы она ни была оснащена - будет воспринята в России как нападение с применением ядерного оружия и получит адекватный ответ. Об этом на брифинге в МИД заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости www.ria.ru Фото: Владимир Песня/РИА Новости www.ria.ru
Фото: Владимир Песня/РИА Новости www.ria.ru

"Желающие порассуждать о гибкости американского ядерного потенциала […] должны понимать, что, согласно российской военной доктрине, подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны России", - приводит слова дипломата РИА Новости.

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Таким образом она прокомментировала опубликованный 24 апреля на сайте Госдепартамента США материал о создании в США ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащению ими части баллистических ракет подводных лодок Trident 2.

"Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая", - пересказала суть текста Захарова.

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Она напомнила, что Москва считает такие шаги опасными и дестабилизирующими. По мнению МИД России, таким образом Вашингтон целенаправленно стирает грани между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием. А это, в свою очередь, неизбежно ведет к понижению ядерного порога и росту угрозы ядерного конфликта.

"Подобная точка зрения высказывается в том числе авторитетными представителями американского академического сообщества, собственно говоря, даже и конгресса США", - указала дипломат.

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