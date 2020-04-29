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29.04.2020 00:31
Рубрика: Власть

Захарова съязвила в адрес "американских фейкоделов"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прилет из Израиля группы россиян. Напомним, что во вторник самолет "Аэрофлота" доставил двести с лишним россиян в Санкт-Петербург, а потом в Москву. Авиасообщение между странами было закрыто из-за коронавируса, поэтому вывезти оставшихся сограждан удалось лишь спецрейсом.

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Фото: REUTERS/Johannes P. Christo
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"Более 250 человек окажутся наконец дома в Москве и Питере", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она также съязвила в адрес недоброжелателей из западных СМИ, предрекавших, что Россия якобы "не будет вывозить своих соглаждан".

"Хочется передать привет всем фейкоделам, особенно из американских СМИ, которые писали чушь о том, что из Израиля не будут вывозить и что Россия бросила больных детей", - написала официальный представитель МИД РФ.

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