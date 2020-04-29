Замначальника Генштаба рассказал о призыве в армию в условиях пандемии

Руководитель Главного организационно-мобилизационного управления - замначальника Генштаба Евгений Бурдинский объяснил, как в условиях пандемии коронавируса проводится весенний призыв на военную службу.

Выступая на коллегии Минобороны, генерал напомнил, что к набору молодых солдат привлечены все субъекты РФ, за исключением Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, где по закону призыв новобранцев осуществляют только осенью. Для пополнения армии и других силовых структур страны в России созданы 82 призывные комиссии, возглавляемые высшими должностными лицами субъектов РФ. А еще более 2,5 тысячи призывных комиссий муниципальных образований. "С учетом проводимых мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в планы их работы внесены корректировки", - сообщил Бурдинский.

Так, вызов призывников с апреля перенесен на май и июнь. А военкоматы проводят работу, не вызывая граждан в комиссариат. Для подготовки их личных дел к рассмотрению членами призывных комиссий в вузах и организациях среднего профобразования затребовали характеристики на будущих солдат, а в многофункциональных центрах - справки о составе их семьи.

Для принятия объективного решения о годности молодых людей к военной службе по состоянию здоровья военкоматы получили и обработали списки граждан, состоящих на учете в наркологических и психиатрических диспансерах. Были комплексно обследованы 134 тысячи призывников. У них, в том числе, были сняты электрокардиограммы, пробы на ВИЧ, гепатиты В и С. В военкоматах составили списки парней, не имеющих права на освобождение или отсрочку от армии и в первую очередь подлежащих вызову на заседания призывных комиссий. Таких по стране набралось 140 тысяч.

- Военными комиссариатами организовано взаимодействие с органами управления образованием регионов и образовательными организациями по уточнению сроков сдачи выпускных экзаменов и планирование прибытия на призывные комиссии, - сообщил Бурдинский. Он добавил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции все комиссариаты перевели на усиленный противоэпидемический режим работы.

Что еще было сделано и делается? Бурдинский упомянул о дистанционном изучении и уточнении учетных данных призывников - для этого используют интернет и современные телекоммуникационные средства. Именно они позволили к началу работы призывных комиссий подготовить все материалы. Призывникам остается прибыть в военный комиссариат только на медицинское освидетельствование и профессионально - психологический отбор. По словам генерала, в пяти субъектах РФ психодиагностику проведут по новой методике. В Москве, Республике Татарстан, Ростовской области, Забайкальском и Хабаровском краях, к этому привлекают более 15 тысяч человек.

Бурдинский сказал, что сейчас завершается подготовка 15,5 тысячи специалистов в образовательных организациях ДОСААФ России. Их готовят там по 14 военно-учетным специальностям. Уже успешно сдали экзамены в ГИБДД около 9,5 тысячи призывников. Еще 6 тысяч сделают это в мае.

С 12 числа будущего месяца на базе призывных пунктов начнут работу призывные комиссии муниципальных образований. Чтобы максимально обезопасить вызываемых туда граждан, на входе в каждый призывной пункт организовали так называемый барьерный контроль. Он предусматривает бесконтактную термометрию, дезинфекцию и санобработку во всех помещениях, в том числе в кабинетах врачей-специалистов. "Медицинскими масками для всех сотрудников военкоматов и призывников, а также дезинфицирующими средствами призывные пункты обеспечены на весь период призыва", - сообщил Бурдинский.

По его словам, в комиссариатах также внимательно отнесутся и к проблемам призывников, семьи которых материально пострадают от паводка или пожара.

Генерал подтвердил, что отправка новобранцев в войска начнется с 20 мая. При этом на контрольно-пропускных пунктах развернут медицинские посты, организуют бесконтактная термометрия и санобработку. Дезинфекцией перевозящего призывников автотранспорта, территории и помещений сборных пунктов займутся подразделения войск РХБЗ. "Каждый призывник сразу же после прибытия на сборный пункт будет проходить экспресс-тестирование на возможное наличие коронавирусной инфекции. Время на проведение теста займет не более 15 минут", - пообещал Бурдинский. Лишь после получения отрицательного результата молодого человека направят на медосмотр и профессиональный психологический отбор. А затем переоденут в военную форму и запишут в определенную воинскую команду.

- Созданные на сборных пунктах запасы медицинских масок, средств для дезинфекции и тест систем позволяют провести отправки в войска своевременно и в полном объеме, а также, при необходимости, реагировать на возможные изменения санитарно-эпидемиологической обстановки. - доложил на коллегии Минобороны Бурдинский. - Сборные пункты полностью обеспечены вещевым имуществом, в том числе - несессероми, а также продовольствием.

Он добавил, что для сохранения здоровья молодого пополнения, все воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими лицами. Для этого, в частности, железнодорожные перевозки новобранцев организуют отдельными вагонами или воинскими эшелонами. При этом количество перевозимых в одном вагоне сократят на треть. Самолеты гражданской авиации будут использоваться при условии их загрузки только воинскими командами.

- Система контроля за ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях синхронизирована с работой системы по противодействию распространению коронавирусной инфекции, - подчеркнул Бурдинский. - При этом информация по каждому гражданину, призванному на военную службу, поступает в Генеральный штаб в реальном масштабе времени. В случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах предусмотрена возможность маневра призывными ресурсами.

Для предотвращения распространения инфекции в воинских частях призывников определят на двухнедельный карантин. В это время новобранцев будут регулярно осматривать медики, будут организованы психологическое обследование и социально-психологическое изучение вновь прибывших военнослужащих. С ними будут проводить занятия по совершенствованию начальной военной подготовки. И только после этого молодое пополнение распределят по взводам, батареям, экипажам и расчетам.

Отдельно генерал Бурдинский сказал об увольняемых в запас солдатах-призывниках. Их отправка по домам началась с 18 апреля. Уволено уже свыше 4,5 тысяч военнослужащих. При этом командиры воинских частей организуют инструктаж "дембелей" и доставку их до железнодорожного вокзала или аэропорта.