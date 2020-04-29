Жителей Бельгии призвали есть больше картошки фри для поддержки экономики

Жителей Бельгии призвали есть больше картошки фри, или "фрит", как ее на французский манер называют здесь, чтобы поддержать экономику страны на фоне пандемии, сообщает британское информагентство Press Association.

В настоящее время в королевстве по-прежнему закрыты все рестораны, бары и кафе, местные производители хрустящей картошки терпят громадные убытки. По подсчетам специалистов, ущерб важного для экономики страны сектора может составить около 125 млн евро. Спрос на фрит упал до рекордно низкого уровня. В условиях карантина местные жители предпочитают на гарнир более здоровую еду с меньшим содержанием соли и жира, чтобы не набрать лишние килограммы.

В результате руководство ассоциации производителей картофеля Belgapom обратилось к населению с просьбой поддержать местных фермеров и есть больше картошки фри. "За свою 30-летнюю карьеру я первый раз вынужден обратиться за помощью", - сказал руководитель организации Ромен Кулс.

Напомним, картошка фри была изобретена на севере современной Бельгии - во Фландрии - еще в XVI веке.