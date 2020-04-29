Журфак МГУ опубликовал книги для подготовки к экзаменам в Сети

Состоялась традиционная онлайн-встреча со студентами декана факультета журналистики, профессора Елены Вартановой.

Она рассказала, что факультет предоставил студентам журфака доступ к электронным версиям учебно-методических изданий, которые необходимы для подготовки к выпускным экзаменам. Причем списки учебной литературы по программам скорректированы: в перечне только те, которые можно прочитать в электронном виде.

Кроме того, выпускники бакалавриата и магистратуры журфака МГУ могут посмотреть или послушать лекции-консультации для государственного экзамена.

"Ссылки на источники, где можно сейчас прочитать информацию по теме, выложены на платформе "Университет без границ", - прокомментировала Елена Леонидовна.