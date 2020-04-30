Александра Васильева в "Модном приговоре" временно заменили Дибров и Пельш

Валдис Пельш и Дмитрий Дибров стали ведущими шоу "Модный приговор" на Первом канале. Они проведут по пять выпусков.

Историк моды Александр Васильев - попал в больницу - об этом писали все СМИ. Сейчас Васильев выписан, но шоу не должно стоять на месте.

"Пока Александр Васильев восстанавливается после перенесенной пневмонии, в ток-шоу "Модный приговор" ведущими заседания модного суда временно станут Дмитрий Дибров и Валдис Пельш. Предварительно каждый из них снимется в пяти выпусках", - сообщил Илья Кривицкий - гендиректор "Красного квадрата" - студии, которая производит "Модный приговор".

Телеведущие уже записали свои выпуски. А объяснения, почему все так стремительно поменялось, можно увидеть на видео, предоставленном Первым каналом.