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30.04.2020 13:27
Рубрика: Культура

Александра Васильева в "Модном приговоре" временно заменили Дибров и Пельш

Текст: Сусанна Альперина

Валдис Пельш и Дмитрий Дибров стали ведущими шоу "Модный приговор" на Первом канале. Они проведут по пять выпусков.

Фото: предоставлено Первым каналом
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Историк моды Александр Васильев - попал в больницу - об этом писали все СМИ. Сейчас Васильев выписан, но шоу не должно стоять на месте.

"Пока Александр Васильев восстанавливается после перенесенной пневмонии, в ток-шоу "Модный приговор" ведущими заседания модного суда временно станут Дмитрий Дибров и Валдис Пельш. Предварительно каждый из них снимется в пяти выпусках", - сообщил Илья Кривицкий - гендиректор "Красного квадрата" - студии, которая производит "Модный приговор".

Телеведущие уже записали свои выпуски. А объяснения, почему все так стремительно поменялось, можно увидеть на видео, предоставленном Первым каналом.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

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