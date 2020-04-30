Новости

Надежду Бабкину выпишут из больницы 1 мая 12:48
В Швейцарии детям до 10 лет разрешат встречаться с бабушками и дедушками 12:43
На повышение квалификации педагогов направят более 360 млн рублей 12:41
Верховный суд признал безотлагательными дела об условно-досрочном освобождении 12:40
В МЧС признали пробелы в правовой защищенности пожарных 12:39
Частные медорганизации получат 577 млн рублей на помощь пожилым 12:38
В Крыму оформили первую льготную ипотеку под 6,5 процента 12:37
Лукашенко потребовал эффективнее использовать безвозмездную помощь 12:34
Удвух этапированных в СИЗО Петрозаводска выявили коронавирус 12:34
В Томской области умер первый пациент с COVID-19 12:29
Врачи обнаружили неожиданную пользу грудного вскармливания 12:28
В Омске пациентка с COVID-19 впала в кому и умерла 12:27
В Ярославской области число умерших от COVID-19 выросло до пяти 12:25
Прибыль Сбербанка из-за вируса упала почти вдвое 12:23
Ученые выявили возможную причину повторного заболевания коронавирусом 12:20
Минздрав РФ запустил виртуального помощника по коронавирусу 12:18
В Таганроге к Дню Победы вывесили баннер с немецкими солдатами 12:17
В Ливане начались антиправительственные беспорядки 12:16
Биологи дали совет по безопасному приготовлению курицы 12:12
В Госдуме поддержали идею обнулить ставку НДС на детские товары 12:10
МВД перепрофилировало ведомственное предприятие под выпуск медицинских масок 12:10
В Ленобласти "черные археологи" разрушили средневековое кладбище 12:08
Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции 11:57
Эрмитаж стал самым посещаемым музеем России 11:54
Чернокожая телезвезда-карлица мисс Минни погибла в автокатастрофе 11:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
30.04.2020 12:38
Рубрика: Власть

Частные медорганизации получат 577 млн рублей на помощь пожилым

Текст: Владимир Кузьмин

Более 577 миллионов рублей правительство выделяет девяти регионам, в которых начнется пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи гражданам старше 65 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Стационарные учреждения для пожилых закрыты на карантин в 29 регионах

В коммерческих медицинских центрах сегодня работает почти 100 тысяч врачей, которые могли бы быть вовлечены в работу со старшим поколением. На первом этап отобрано 33 частных организации, они обеспечат медицинское наблюдение за 3500 пожилыми гражданами.

"В нынешних условиях, когда государственная система здравоохранения испытывает повышенную нагрузку из-за новой коронавирусной инфекции, такой проект становится особенно важным", - считает премьер. Министерством труда и социальной защиты уже объявлен новый конкурс по отбору частных клиник.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Прокуратура проверит закупку "золотых" масок саратовскими чиновниками
В Подмосковье до 11 мая продлен пропускной режим
Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России
Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии