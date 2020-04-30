Частные медорганизации получат 577 млн рублей на помощь пожилым

Более 577 миллионов рублей правительство выделяет девяти регионам, в которых начнется пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи гражданам старше 65 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

В коммерческих медицинских центрах сегодня работает почти 100 тысяч врачей, которые могли бы быть вовлечены в работу со старшим поколением. На первом этап отобрано 33 частных организации, они обеспечат медицинское наблюдение за 3500 пожилыми гражданами.

"В нынешних условиях, когда государственная система здравоохранения испытывает повышенную нагрузку из-за новой коронавирусной инфекции, такой проект становится особенно важным", - считает премьер. Министерством труда и социальной защиты уже объявлен новый конкурс по отбору частных клиник.