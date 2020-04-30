Четверг принесет для рубля максимальные риски

Рубль себя чувствовал в последние дни довольно уверенно. Но его может ждать новое разочарование. Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал о новых рисках для национальной валюты, а также дал прогноз на май.

- Сегодняшний четверг 30 апреля несет в себе для рубля максимальные риски. Так как именно в этот день истекают сроки майских фьючерсных контрактов на нефть марки Brent, - пояснил эксперт. - Инвесторы опасаются, что Brentповторит судьбу нефти сорта WTI, цена которой впервые в истории ушла в минус (-40,32 за баррель)по истечении аналогичных контрактов.

Поэтому большая частьинвесторов предпочтет до наступления "часа Х" избавиться и от этих контрактов по Brent по любой ближайшей доступной цене. А некоторый подъем котировок нефти накануне в среду может только усугубить масштаб возможной однодневной распродажи.

Все это далеко идущих последствий не принесет, так как практически не имеет отношения к физическим поставкам нефти. Но если распродажа "бумажно-электронной" нефти зайдет слишком далеко, то доллар вновь можетпротестировать отметку в 76,5-77 рублей. Если распродажа будет, но небольшая, и котировки майской Brent удержатся хотя бы выше 20 долларов за баррель, то "американец" остановится на уровнях в 75-75,3 рубля.

И, наконец, если все обойдется и окажется, что основная масса желающих покинуть нефтяной рынок уже это сделала раньше, и нефть поведет себя сегодня тихо, то котировки доллара могут ненадолго на этом позитиве даже уйти в район 72,7-73 рублей.

Какой курс рубля увидим в мае

Коридор колебаний валют в мае может быть весьма широким: 74-78 рублей за доллар и 78-85 рублей за евро. Более однозначного прогноза на этот месяц дать невозможно.

Так как именно в мае пока максимум неопределенности с дальнейшим направлением на мировых биржах. До сих пор индексы неплохо росли со дна, но инвесторы заложили в цены акций многовато авансов для компаний на будущее.

Глобальный индекс S&P500 (США) находится уже на расстоянии менее 15% от докризисных пиков, технологичный индекс Nasdaq (США) в пределах вообще 10% от этих пиков, и он отыграл больше 70% мартовского падения.

Формально это явный позитив, и доллар понемногу дешевеет именно поэтому почти ко всей корзине валют, в том числе и к рублю. Инвесторы закладываются на приоткрытие экономики во многих штатах США, на разрешенную с 4 маяработу большинства предприятий Италии и на медленное снятие карантина в других странах.

Для курса рубля (в отличие от нашей экономики) эти новости важнее, чем даже сроки снятия карантина в самой России. Но все эти хорошие вещи для будущей прибыли компаний могут оказаться уже "в ценах". А откуда дальше брать позитив?Нужно учитывать, что во всех переживших эпидемию странах подскочила резко безработица, у граждан упали средние доходы, и в целом потребительское поведение изменится. Люди станут осторожнее и в смысле безопасности при посещении публичных мест, и в плане экономии, ужавшись в расходах. У производителей упадет выручка, восстановление затянется.

Такой логики исключать нельзя, и если биржи вновь уйдут из-за этого в коррекционное пике, то и денежные потоки извне в Россию сразу упадут. Доллар уйдет в самыйвверх диапазона, а от более серьезного ослабления рубль удержат лишь усилия ЦБ России.

Но если западные биржи продолжат плавный рост, доллар может даже откатиться к отметке в 70 рублей. Но пока на этот сценарий слишком сильно закладываться не нужно.