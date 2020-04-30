Четверг принесет для рубля максимальные риски

Новости

В Бразилии зафиксирован рекордный уровень заражаемости коронавирусом 06:30
Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России 06:29
На Сахалине прокуратура проверит информацию об истощенном ребенке 05:56
Песков рассказал об отношениях России с Западом на фоне пандемии 05:52
Илон Маск: Введенные из-за COVID-19 меры нарушают права людей 05:50
В Сирии военные РФ провели дезинфекцию авиабазы Хмеймим 05:16
Песков назвал очень плохой приметой возвращение Саакашвили в политику 05:15
Трамп объяснил лидерство США по COVID-19 "лучшей системой тестирования" 04:59
WSJ: Власти США заказали 100 тысяч мешков для жертв коронавируса 04:40
Капитан военной части под Хабаровском получил срок за взятку 04:39
Житель Камчатки заплатит 600 тысяч за одобрение теракта в Крайстчерче 04:30
Посольство РФ: Россиян вывезут из Лос-Анджелеса четвертого мая 04:28
На Камчатке фермеры бросили умирать несколько десятков животных 04:20
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики 03:37
Песков призвал к беспощадной борьбе с фейками 03:20
Цукерберг предостерег от поспешного снятия карантина в США 03:08
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу 02:57
Песков заявил о надежде на выход на плато по коронавирусу 02:41
Петербуржцам рекомендовали носить маски и респираторы 02:33
В Минкомсвязи анонсировали вывозные рейсы на ближайшие выходные 02:28
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса 02:25
В Заполярье за сутки коронавирусом заболели более 100 человек 02:21
Под Петербургом 13 автомобилей попали в ДТП с мусоровозом 02:16
В Санкт-Петербурге до 12 мая продлены ограничительные меры 02:00
Канадский военный вертолет упал в море у берегов Греции 01:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Как продлить цифровой пропуск для поездок на работу
Как продлить цифровой пропуск для поездок на работу
30.04.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Четверг принесет для рубля максимальные риски

Текст: Георгий Панин
Рубль себя чувствовал в последние дни довольно уверенно. Но его может ждать новое разочарование. Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал о новых рисках для национальной валюты, а также дал прогноз на май.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Сегодняшний четверг 30 апреля несет в себе для рубля максимальные риски. Так как именно в этот день истекают сроки майских фьючерсных контрактов на нефть марки Brent, - пояснил эксперт. - Инвесторы опасаются, что Brentповторит судьбу нефти сорта WTI, цена которой впервые в истории ушла в минус (-40,32 за баррель)по истечении аналогичных контрактов.

Фото: iStock
Что будет с рублем после заседания ФРС США

Поэтому большая частьинвесторов предпочтет до наступления "часа Х" избавиться и от этих контрактов по Brent по любой ближайшей доступной цене. А некоторый подъем котировок нефти накануне в среду может только усугубить масштаб возможной однодневной распродажи.

Все это далеко идущих последствий не принесет, так как практически не имеет отношения к физическим поставкам нефти. Но если распродажа "бумажно-электронной" нефти зайдет слишком далеко, то доллар вновь можетпротестировать отметку в 76,5-77 рублей. Если распродажа будет, но небольшая, и котировки майской Brent удержатся хотя бы выше 20 долларов за баррель, то "американец" остановится на уровнях в 75-75,3 рубля.

И, наконец, если все обойдется и окажется, что основная масса желающих покинуть нефтяной рынок уже это сделала раньше, и нефть поведет себя сегодня тихо, то котировки доллара могут ненадолго на этом позитиве даже уйти в район 72,7-73 рублей.

Какой курс рубля увидим в мае

Коридор колебаний валют в мае может быть весьма широким: 74-78 рублей за доллар и 78-85 рублей за евро. Более однозначного прогноза на этот месяц дать невозможно.

Так как именно в мае пока максимум неопределенности с дальнейшим направлением на мировых биржах. До сих пор индексы неплохо росли со дна, но инвесторы заложили в цены акций многовато авансов для компаний на будущее.

Сколько будет стоить нефть в 2020 году

Глобальный индекс S&P500 (США) находится уже на расстоянии менее 15% от докризисных пиков, технологичный индекс Nasdaq (США) в пределах вообще 10% от этих пиков, и он отыграл больше 70% мартовского падения.

Формально это явный позитив, и доллар понемногу дешевеет именно поэтому почти ко всей корзине валют, в том числе и к рублю. Инвесторы закладываются на приоткрытие экономики во многих штатах США, на разрешенную с 4 маяработу большинства предприятий Италии и на медленное снятие карантина в других странах.

Фото: РИА Новости
Кабмин подготовит общенациональный план восстановления экономики

Для курса рубля (в отличие от нашей экономики) эти новости важнее, чем даже сроки снятия карантина в самой России. Но все эти хорошие вещи для будущей прибыли компаний могут оказаться уже "в ценах". А откуда дальше брать позитив?Нужно учитывать, что во всех переживших эпидемию странах подскочила резко безработица, у граждан упали средние доходы, и в целом потребительское поведение изменится. Люди станут осторожнее и в смысле безопасности при посещении публичных мест, и в плане экономии, ужавшись в расходах. У производителей упадет выручка, восстановление затянется.

Такой логики исключать нельзя, и если биржи вновь уйдут из-за этого в коррекционное пике, то и денежные потоки извне в Россию сразу упадут. Доллар уйдет в самыйвверх диапазона, а от более серьезного ослабления рубль удержат лишь усилия ЦБ России.

Но если западные биржи продолжат плавный рост, доллар может даже откатиться к отметке в 70 рублей. Но пока на этот сценарий слишком сильно закладываться не нужно.

Экономика Финансы Валютный рынок Распространение коронавируса COVID-19 Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну
Захарова: Россия ответит США на ракетную атаку с подводных лодок
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам