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30.04.2020 03:08
Рубрика: В мире

Цукерберг предостерег от поспешного снятия карантина в США

Фото: AFP/Christof STACHE Фото: AFP/Christof STACHE
Фото: AFP/Christof STACHE

Глава компании Facebook Марк Цукерберг предупредил о негативных последствиях поспешного снятия ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии коронавируса.

Фото: AP Photo/Rich Pedroncelli
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Он согласен, что из-за ограничений и режима самоизоляции возникли издержки для общества. Однако слишком быстрая отмена этих мер, до того, как уровень инфекции снизится до самого минимального, "гарантирует будущие вспышки и ухудшит долгосрочные медицинские и экономические последствия", - написал Цукерберг в Facebook.

В США карантин почти полностью прекратил работу целых отраслей американской экономики, которая на 70% состоит из услуг. За месяц работы лишились 22 миллиона человек. Выделяемые властями огромные суммы на поддержку быстро закончились, пишет РИА Новости. Белый дом 17 апреля объявил о постепенной отмене санитарных ограничений. По словам президента США Дональда Трампа, "это должны быть поэтапные и продуманные действия".

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы боле миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 60,5 тысячи человек.

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