Сколько потеряли московские театры за время пандемии

Театры города Москвы закрыты для зрителей с 17 марта. Вынужденные ограничительные меры, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции, привели к огромным финансовым потерям - столичные учреждения не досчитались от 20 до 300 миллионов рублей.

Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин уже не раз говорил о том, что Большой за один день простоя теряет порядка 9 миллионов рублей. "За вторую половину марта и апрель мы недополучили 310 млн рублей с трех сцен только от продажи билетов", - отметил он.

До сих пор руководству театра удавалось выплачивать заработную плату всем сотрудникам в полном объеме, а это 3400 человек. По мнению Урина, театр сможет продержаться на имеющихся финансовых запасах и государственных субсидиях до начала нового сезона. "Если бы мы смогли открыться в сентябре, это был бы самый оптимистичный сценарий во всех смыслах", - отмечает он. Но, по его же словам, театры после пандемии вероятнее всего откроются последними.

Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко каждую самоизоляционную неделю теряет около 8 миллионов рублей. Генеральный директор Антон Гетьман сообщил ТАСС, что театр вернул зрителям за билеты более 22 миллионов рублей. А общие потери он оценивает в 40 миллионов рублей. Режим жесткой экономии поставил под вопрос выпуск новых спектаклей в этом году, все усилия администрации сейчас направлены на то, чтобы сохранить зарплату.

Директор Государственного академического театра имени Е. Вахтангова Кирилл Крок подсчитал, что, если театр один день не играет, он теряет 2 млн рублей, а московские театры закрыты уже пять недель. Выплачивать зарплату сотрудникам пока удается за счет подушки безопасности, скопившейся за 10 лет успешной работы. "Когда мы "проедим" свои финансовые запасы, нам придется надеяться и рассчитывать на помощь государства", - добавил он.

В московском музыкальном театре "Геликон-опера" убытки оценили в 20 миллионов рублей. А Государственный театр наций не досчитался около 70 миллионов рублей - столько он мог заработать за эти пять недель на продаже билетов.