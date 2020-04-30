Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России

Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая. Об этом заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин.

"По прогностическим данным, скорее всего, максимальная заболеваемость придется на середину мая. После этого будет снижение", - рассказал эксперт в эфире Первого канала.

Акимкин отметил положительное влияние мер разграничительного характера на снижение темпов роста инфицирования. "Мы видим реальное значение социального фактора по рассредоточению людей, по возможности отсутствия контакта. Видим факт сглаженной тенденции по заболеваемости", - цитирует РИА Новости. Однако говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения коронавирусом еще рано, убежден Акимкин.

Не только социальный, но и природный фактор может повлиять на снижение темпов распространения COVID-19. Речь идет о естественной инсоляции - это солнечный свет, ультрафиолет, который на любой микроорганизм действует губительно, отметил профессор.

Ранее Сбербанк "поверил алгеброй дисгармонию коронавируса" - с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала сроки пика эпидемии в России. По расчетам компьютеров и программистов, по всей стране пик придется на первую декаду мая, но в Москве он наступит несколькими днями ранее.