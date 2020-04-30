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30.04.2020 13:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Еще шесть военных медцентров готовы принять больных коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов
Сразу шесть новых многофункциональных медицинских центров на 800 койко-мест, в рекордные сроки построенные специалистами военно-строительного комплекса, открылись в различных регионах страны в четверг.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

С учетом ранее введенных в строй лечебниц в Нижнем Новогороде и подмосковном Одинцово, количество армейских объектов для приема больных коронавирусной инфекцией увеличилось до восьми. Еще столько же медцентров введут в эксплуатацию до середины мая.

Фото: Александр Мельников / РИА Новости
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"Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге, - сообщили в четверг Минобороны. - В данные центры завершена поставка медицинской техники, в том числе рентгеноборудования, компьютерных томографов, аппаратов УЗИ, оборудования для анестезиологии и эндоскопии, а также аппаратов ИВЛ".

В ведомстве уточнили, что готовность к сдаче медцентра в Смоленске на месте лично проверил замминистра обороны Тимур Иванов. Накануне на коллегии ведомства он заявил, что во всех 16 новых лечебницах, строящихся по распоряжению президента РФ, предусмотрена возможность применения телемедицинских технологий для консультаций в режиме реального времени с ведущими специалистами военных госпиталей.

Общее количество персонала в новых медцентрах составит 2200 человек. Все специалисты прошли на базе военно-медицинской академии имени С.М.Кирова специальную подготовку по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Фото: iStock
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По данным Минобороны, общее количество поставляемой в эти центры медтехники, специального оборудования и различных приборов составит около 500 тысяч единиц.

Сейчас военные продолжают строительство медцентров: в Ростове-на-Дону - на 160 койко-мест, Калининграде - на сто коек, в городе Пушкин Ленинградской области он рассчитан на прием 60 пациентов. Новые лечебные объекты также возводят в Севастополе (на 60 койко-мест), Омске - на сто и Сосновом Бору под Улан-Удэ, который примет 60 больных. На такое же количество пациентов рассчитан новый медцентр в Петропавловске-Камчатском. А объект в населенном пункте Анастасьевка Хабаровского края сможет принять две сотни заболевших коронавирусом. Строительство новых центров круглосуточно координируют и контролируют из Национального центра управления обороной РФ.

В Минобороны обратили внимание на тот факт, что все эти лечебницы являются объектами капитального строительства и снабжены необходимой инфраструктурой. "Благодаря комплексному подходу и использованию современных технологий строительства медицинские центры соответствуют всем требованиям, предъявляемым к инфекционным стационарам, и способны оказать медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в полном объеме", - заявил Тимур Иванов.

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