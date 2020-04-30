Еврокомиссию попросили разрешить выдавать ваучеры за отмененные рейсы

Правительства почти половины стран ЕС на фоне пандемии попросили Брюссель разрешить выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные рейсы. Соответствующее обращение было направлено в Еврокомиссию, пишет газета Irish Examiner.

Среди подписантов письма, адресованного еврокомиссару по транспорту и туризму Адине Вэлян, 13 стран, в том числе Франция, Ирландия и Нидерланды, которые до кризиса занимали лидирующие позиции в регионе по объему пассажирских авиаперевозок. Примечательно, что Германия сочла нужным воздержаться от требований смягчить европейское законодательство о защите права авиапассажиров.

Согласно Регламенту ЕС 261/2004, перевозчик обязан в течение недели вернуть деньги пассажиру или предоставить ему билет. "Формулировки этого регламента разрабатывались тогда, когда невозможно было предвидеть нынешний глобальный кризис и его влияние на авиасектор", - говорится в письме. В нынешних условиях, продолжили авторы письма, необходимо во что бы то ни стало сохранить структуру европейского рынка авиаперевозок после кризиса при учете интересов пассажиров.

Напомним, европейским авиакомпаниям грозят огромные потери из-за пандемии. Их совокупные убытки могут превысить 300 млрд евро.