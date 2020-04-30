Forbes составил рейтинг российских аэропортов

В исследование Forbes включены 35 аэропортов с пассажиропотоком свыше 800 тысяч человек в год. У каждой воздушной гавани были запрошены сведения по различным аспектам деятельности.
Проанализирована работа аэропортов по 18 различным метрикам, некоторые из них включали в себя несколько показателей. По каждой метрике каждый аэропорт получил определенную оценку. Часть метрик была объединена в более крупные категории, суммировав оценки.
Получилось шесть категорий: транспортная доступность, маршрутная сеть, сервис в аэропорту, пунктуальность, ожидание багажа, международные награды. Затем суммировались оценки по всем категориям, и в рейтинг попали 20 аэропортов, получивших наибольшее количество баллов:
1. Шереметьево
2. Красноярск
3. Домодедово
4. Симферополь
5. Платов (Ростов-на-Дону)
6. Уфа
7. Курумоч (Самара)
8. Пулково (Санкт-Петербург)
9. Храброво (Калининград)
10. Кольцово (Екатеринбург)
11. Большое Савино (Пермь)
12. Стригино (Нижний Новгород)
13. Челябинск
14. Внуково
15. Волгоград
16. Владивосток
17. Сочи
18. Казань
19. Толмачево (Новосибирск)
20. Жуковский