Новости

Forbes составил рейтинг российских аэропортов 08:07
В Токио неизвестный напал с ножом на полицейского 08:04
"Газель" Next получила подушки безопасности 08:00
Назван самый полезный напиток при похмелье 07:57
С российской лунной станции придется снять научный прибор 07:56
Российские банки отменили комиссию за переводы до 100 тысяч рублей 07:53
Антропологи восстановят облик неизвестных солдат Великой Отечественной 07:53
Вильфанд пообещал москвичам аномальное тепло в начале мая 07:30
Грузовики с телами обнаружены в нью-йоркском Бруклине 07:20
В Приморье пограничники изъяли из незаконного оборота более тонны крабов 07:17
Китай отменил Азиатский экономический форум из-за коронавируса 07:02
В Бразилии зафиксирован рекордный уровень заражаемости коронавирусом 06:30
Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России 06:29
На Сахалине прокуратура проверит информацию об истощенном ребенке 05:56
Песков рассказал об отношениях России с Западом на фоне пандемии 05:52
Илон Маск: Введенные из-за COVID-19 меры нарушают права людей 05:50
В Сирии военные РФ провели дезинфекцию авиабазы Хмеймим 05:16
Песков назвал очень плохой приметой возвращение Саакашвили в политику 05:15
Трамп объяснил лидерство США по COVID-19 "лучшей системой тестирования" 04:59
WSJ: Власти США заказали 100 тысяч мешков для жертв коронавируса 04:40
Капитан военной части под Хабаровском получил срок за взятку 04:39
Житель Камчатки заплатит 600 тысяч за одобрение теракта в Крайстчерче 04:30
Посольство РФ: Россиян вывезут из Лос-Анджелеса четвертого мая 04:28
На Камчатке фермеры бросили умирать несколько десятков животных 04:20
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики 03:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Как продлить цифровой пропуск для поездок на работу
Как продлить цифровой пропуск для поездок на работу
30.04.2020 08:07
Рубрика: Экономика

Forbes составил рейтинг российских аэропортов

Текст: Наталия Ячменникова

В исследование Forbes включены 35 аэропортов с пассажиропотоком свыше 800 тысяч человек в год. У каждой воздушной гавани были запрошены сведения по различным аспектам деятельности.

Фото: Сергей Бабкин/ РГ
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево

Проанализирована работа аэропортов по 18 различным метрикам, некоторые из них включали в себя несколько показателей. По каждой метрике каждый аэропорт получил определенную оценку. Часть метрик была объединена в более крупные категории, суммировав оценки.

Получилось шесть категорий: транспортная доступность, маршрутная сеть, сервис в аэропорту, пунктуальность, ожидание багажа, международные награды. Затем суммировались оценки по всем категориям, и в рейтинг попали 20 аэропортов, получивших наибольшее количество баллов:

1. Шереметьево

2. Красноярск

3. Домодедово

4. Симферополь

5. Платов (Ростов-на-Дону)

6. Уфа

7. Курумоч (Самара)

8. Пулково (Санкт-Петербург)

9. Храброво (Калининград)

10. Кольцово (Екатеринбург)

11. Большое Савино (Пермь)

12. Стригино (Нижний Новгород)

13. Челябинск

14. Внуково

15. Волгоград

16. Владивосток

17. Сочи

18. Казань

19. Толмачево (Новосибирск)

20. Жуковский

Экономика Транспорт Авиатранспорт Рейтинги Forbes

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну
Захарова: Россия ответит США на ракетную атаку с подводных лодок
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам