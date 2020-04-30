Forbes составил рейтинг российских аэропортов

В исследование Forbes включены 35 аэропортов с пассажиропотоком свыше 800 тысяч человек в год. У каждой воздушной гавани были запрошены сведения по различным аспектам деятельности.

Проанализирована работа аэропортов по 18 различным метрикам, некоторые из них включали в себя несколько показателей. По каждой метрике каждый аэропорт получил определенную оценку. Часть метрик была объединена в более крупные категории, суммировав оценки.

Получилось шесть категорий: транспортная доступность, маршрутная сеть, сервис в аэропорту, пунктуальность, ожидание багажа, международные награды. Затем суммировались оценки по всем категориям, и в рейтинг попали 20 аэропортов, получивших наибольшее количество баллов:

1. Шереметьево

2. Красноярск

3. Домодедово

4. Симферополь

5. Платов (Ростов-на-Дону)

6. Уфа

7. Курумоч (Самара)

8. Пулково (Санкт-Петербург)

9. Храброво (Калининград)

10. Кольцово (Екатеринбург)

11. Большое Савино (Пермь)

12. Стригино (Нижний Новгород)

13. Челябинск

14. Внуково

15. Волгоград

16. Владивосток

17. Сочи

18. Казань

19. Толмачево (Новосибирск)

20. Жуковский