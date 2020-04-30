Генпрокуратура опровергла фейк о создании коронавируса в сибирской лаборатории

Генпрокуратура продолжает ежедневный мониторинг фейковых новостей и сайтов, касающихся распространения коронавируса.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, в четверг Генпрокуратура рассмотрела также ряд материалов прокуратур субъектов России.

Так, прокуратурой Республики Коми была выявлена видеозапись: "Экстренный круглый стол #Коронавирус: борьба с вирусом или правами народа?". В видеоролике различные спикеры, представляющиеся врачами и экспертами в области здравоохранения, рассказывают о якобы преувеличении опасности новой коронавирусной инфекции. В частности они утверждают, что "самоизоляция - обман народа, все придумано для цифровизации населения". В конце видео они предлагают не соблюдать установленные государственными органами ограничения и запреты.

Еще один фейк обнаружила прокуратура Новосибирской области. В соцсети "ВКонтакте" была опубликована статья "Сплетни вокруг ФБУН ГНЦ "Вектор". В публикации идет речь о том, что вирус COVID-19 был изобретен в лаборатории "Вектор", поскольку именно там якобы производилось биологическое оружие. Автор на полном серьезе утверждает, что 16 сентября 2019 года произошел взрыв и утечка вируса, который преднамеренно, с целью сокрытия масштабной катастрофы, был занесен в китайский Ухань. Далее автор фейка пишет о том, что число жертв от коронавируса в Новосибирске составляет 250-300 человек, при этом все смертельные случаи были якобы списаны не на коронавирус, а на пневмонию и ОРЗ.

Вместе с тем, как сообщили в Генпрокуратуре, согласно информации генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Р. Максютова от 10.04.2020 г., летом прошлого года во всех лабораториях научные исследования с вирусами были планово остановлены для ежегодной оценки состояния и проведения работ. На 5 этаже одного из лабораторных корпусов во время окраски стен в помещении санпропуска после взрыва произошел пожар на площади 30 кв. м. Возгорание было оперативно ликвидировано.

Кроме того, по официальным данным регионального министерства здравоохранения, в области от коронавируса умерло 4 человека.

Генпрокуратура также рассмотрела публикацию под названием "Людей принудительно отключают. Реаниматолог об адских условиях работы", размещенной на сайте одного из информационных изданий. В материале со ссылкой на анонимный источник сообщается о случаях принудительной эвтаназии больных коронавирусной инфекцией в лечебных учреждениях Санкт-Петербурга.

Вместе с тем, по информации Комитета по здравоохранению правительства г. Санкт-Петербурга, сведения о принудительном отключении больных COVID-19 от аппаратов жизнеобеспечения в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга не соответствует действительности. Медицинская помощь оказывается им в соответствии с установленным порядком в необходимом объеме.

После изучения всех перечисленных материалов, Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к ним, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.