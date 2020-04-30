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30.04.2020 09:02
Рубрика: В мире

Глава европейской дипломатии оценил вероятность распада ЕС

Текст: Диана Ковалева
С точки зрения экономики кризис, вызванный коронавирусом, стал для Европы даже более масштабным, чем кризис еврозоны 2009 года. Однако любая сложная ситуация всегда лишь укрепляла ЕС, и пандемия - не исключение. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"С точки зрения экономики текущий кризис, пожалуй, действительно является самым масштабным в истории европейского проекта, масштабнее даже, чем кризис еврозоны 2009 года", - цитирует политика РБК.

Фото: AFP
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Однако, по его словам, пандемия сделает ЕС только сильнее, потому что он "был выкован в кризисах". Всегда, когда Евросоюз начинает проходить серьезные испытания, как вне его границ, так и внутри слышатся голоса, заверяющие, что он не выдержит и скоро распадется, подчеркнул Боррель. Хотя в итоге все кризисы лишь шли на пользу Европе и укрепляли ее, отметил политик.

При этом глава европейской дипломатии признал, что на начальном этапе пандемии у действий ЕС не было должной слаженности. "Тем не менее сейчас мы действуем согласованно и успешно боремся с вирусом и его последствиями как внутри наших границ, так и совместно с соседями", - отметил Боррель.

Напомним, что когда новый коронавирус дошел до Европы, у Брюсселя не было единого плана действий по борьбе с ним, национальные правительства оказались предоставлены сами себе. Впоследствии Италия, будучи одной из наиболее пострадавших от пандемии стран, обвинила Евросоюз в том, что он не оказал ей поддержку в нужное время. Среди общественности звучали и заявления о том, что правительства европейцы (в частности, Франция и Германия) бросили итальянцев, отказавшись протянуть им руку помощи. В начале марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принесла извинения Риму.

Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
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Однако даже спустя некоторое время после начала "коронакризиса" в Европе, страны-члены ЕС еще долго не могли согласовать пакет макрофинансовой помощи экономике блока. На обсуждения ушло несколько недель. И хотя в итоге все же удалось принять один из крупнейших в истории ЕС пакетов мер на общую сумму более чем 500 миллиардов евро, большую часть этой суммы составляют кредиты, а не прямая поддержка в форме грантов.

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