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Рубрика: В мире

Гонконгские ученые разработали разрушающий коронавирус спрей

Текст: Андрей Васильев
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ

Гонконгские исследователи разработали дезинфицирующее средство, способное уничтожать все вирусы, которые соприкасаются с ним. Спрей с полимерным покрытием уничтожает 99,9% вирусов, таких, как корь, эпидемический паротит и краснуха, сообщает 9 News.

Фото: AFP/Oli SCARFF
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Он был разработан учеными Гонконгского университета науки и техники и испытан в нескольких медицинских центрах в апреле. Хотя он не был протестирован на COVID-19, спрей оказался эффективен против кошачьего калицивируса, особенно устойчивого коронавируса. Спрей, который уничтожает калицивирус, считается "золотым стандартом эффективности дезинфекции и более устойчивым, чем коронавирусы, такие, как тот, что ответствен за эпидемию COVID-19", говорится в заявлении администрации университета. Поскольку вирус технически не является живым существом, было бы неправильно описывать спрей как "убивающий" вирусы, отметили исследователи.

Спрей действует как покрытие для обработки поверхностей, таких, как бетон, дерево, стекло, пластик, ткани, кожа и текстиль, сохраняя предметы чистыми от большинства микробов в течение нескольких месяцев. Он не меняет тактильные ощущения или внешний вид этих поверхностей при применении, сказали ученые, добавив, что спрей также доказал свою эффективность против краснухи, птичьего гриппа и H1N1.

Покрытие теперь наносится на поверхности в детских учреждениях, школах и школьных автобусах, церквях и торговых центрах. В настоящее время исследователи покрывают им водопроводные трубы и канализационные стоки в Гонконге, чтобы предотвратить загрязнение и коррозию.

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