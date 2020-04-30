Кабмин расширит поддержку системообразующих предприятий

Правительство расширит меры поддержки системообразующим предприятиям, вошедшим в соответствующие отраслевые перечни. Всего комиссия по повышению устойчивости российской экономики признала такими более 1100 организаций.

"Помощь этим предприятиям позволит поддержать рынок труда и быстро вернуться к нормальному ритму экономической жизни после снятия всех ограничений", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Системообразующие предприятия получили право на льготное кредитование по ставке не выше 5 процентов годовых для пополнения оборотных средств. Суммарный объем программы - до 400 миллиардов рублей.

- Часть компаний, которая сегодня находится в зоне особо риска, сможет претендовать и на другие виды поддержки: субсидии для возмещения затрат на производство, выполнение работ и предоставление услуг, отсрочку уплаты налогов и авансовых платежей, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов, - заявил глава кабинета министров.

Правила отбора, на основании которых будут приниматься окончательные решения по поддержке, правительство установит отдельным постановлением. Михаил Мишустин пообещал четкие и прозрачные критерии.