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30.04.2020 10:00
Рубрика: Культура

Громкая сделка: Мультсериал о Лунтике выходит в Америке

Текст: Сусанна Альперина
В наше непростое время, когда, по выражению известного продюсера Влада Ряшина, "контент уже не король, а император", перед вещателями и видеосервисами остро стоит проблема пополнения своих ресурсов качественными фильмами, шоу и сериалами. На этом фоне радует новость о том, что известный российский анимационный сериал "Лунтик и его друзья" выводят на рынки США, Канады и стран Латинской Америки.

Студия анимационного кино "Мельница" совместно c международным лицензионным агентством Ink Group объявили о заключении контракта с голливудской компанией Kenn Viselman Presents под управлением Кена Визельмана, которая с 1 мая 2020 года возьмет на себя управление телевизионными, digital и лицензионными правами анимационного сериала "Лунтик и его друзья" на обозначенных выше территориях. Специально для этого будут локализованы 108 эпизодов сериала по 6 минут. Также в контракт включены серии нового сезона в 3D, которые будут переданы партнерам в 2021 году.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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Напомним, что ранее сериал был продан на территории стран Восточной Европы и Ближнего Востока, а в январе 2020 состоялась его премьера на крупнейшем государственном детском канале Китая - CCTV Kids.

Кстати, согласно данным обзора медиапредпочтений детской аудитории (Mediascope, TV Index), проект "Лунтик и его друзья" неизменно занимает топовые строчки в рейтингах самых популярных российских анимационных сериалов, а также является одной из самых успешных анимационных лицензий в России. За эти годы были выпущены миллионными тиражами книги с героями сериала, журналы, мягкие игрушки - всего более 3 тысяч наименований.

"Наш мультсериал "Лунтик и его друзья" уже идет на телеэкранах и цифровых платформах во многих странах: в Европе, Китае, на Ближнем Востоке. Выход на американский рынок, пожалуй, один из самых сложных и значительных шагов для международного развития нашего бренда. Мы надеемся, что совместно с нашими новыми голливудскими партнерами сможем добиться значительных успехов в области дистрибьюции медиаправ и лицензирования в США, Канаде и Латинской Америке", - говорит Сергей Сельянов, продюсер и сооснователь студии "Мельница".

"Мне посчастливилось работать со многими замечательными и оригинальными детскими проектами, но я никогда еще не был так очарован прежде. "Лунтик и его друзья" - это настоящий феномен. Лунтик - очень позитивный персонаж, который шлет этому миру лучи добра. Это именно то, в чем сейчас нуждаются наши дети. Я уверен, что приключения Лунтика очень полюбятся американским зрителям", - отмечает Keнн Визельмен, продюсер и основатель Kenn Viselman Presents.

Справка "РГ"

"Мельница" - крупнейшая российская независимая анимационная студия анимационного кино, которая была создана в Санкт-Петербурге в 1999 году. Основатели: Сергей Сельянов, директор кинокомпании СТВ, и Александр Боярский. Художественный руководитель - двукратный номинант на премию "Оскар" Константин Бронзит. Сериальная программа студии связана с такими популярными проектами, как "Лунтик и его друзья" и "Барбоскины", которые транслируются в эфире федеральных детских и развлекательных каналов. В 2018 году по заказу медиа-холдинга СТС Медиа и кинокомпании СТВ был выпущен сериал "Царевны". Помимо этого, среди проектов студии такие фильмы, как "Три богатыря", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", "Урфин Джюс возвращается", "Иван Царевич и Серый Волк" и другие.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Тест: Как хорошо вы знаете мультфильмы Константина Бронзита?

Голливудская независимая компания Kenn Viselman's itsy bitsy Entertainment уже в течение 30 лет успешно занимается развитием выдающихся международных брендов в странах Северной и Южной Америки. В сегменте детского телевизионного контента компания известна сотрудничеством с анимационными проектами "Телепузики" и "Паровозик Томас". Кенн Визельмен создал бизнес, продвигая анимационные сериалы на телеэкраны и цифровые платформы, а также развивая лицензирование детских товаров.

Ink Group - одно из самых известных агентств в Европе в области управления медийными правами и международного лицензирования. С 2017 года Ink Group является мастер агентом бренда "Лунтик и его друзья" по международному развитию.

Культура Кино и ТВ Анимация Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

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