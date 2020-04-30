Грузовики с разлагающимися телами обнаружены в нью-йоркском Бруклине

Полицейские обнаружили разлагающиеся тела в грузовиках, припаркованных рядом с похоронным бюро в нью-йоркском Бруклине. Правоохранителей вызвали местные жители, которые обратили внимание на специфический запах.

Данные о числе обнаруженных тел и о причинах происшествия разнятся. Газета The New York Times сообщает, что в грузовиках нашли "несколько десятков" тел. При этом, как рассказал изданию чиновник, пожелавший остаться неизвестным, похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как в здании перестали работать морозильные камеры.

Той же версии придерживается журнал New York Post, по данным которого в грузовиках нашли от 40 до 60 тел. Издание также сообщило со ссылкой на источники, что бюро было вынуждено начать складывать тела в не оснащенные рефрижераторами грузовики, потому что за ними так и не приехали сотрудники крематория.

Однако телеканал NBC со ссылкой на полицию сообщает, что было обнаружено ровно 50 тел в четырех грузовиках, загруженных льдом. А использовали их как хранилище, потому что в основном здании просто закончилось место.

Пока неизвестно, сколько из найденных человек скончались от коронавируса.

Напомним, что Нью-Йорк находится в центре эпидемии COVID-19 в США. В одном только этом городе число заболевших составляет почти 165 тысяч человек, 18 076 инфицированных скончались.