Грузовики с телами обнаружены в нью-йоркском Бруклине

Грузовики с десятками разлагающихся тел были обнаружены в среду недалеко от похоронного бюро, расположенного в нью-йоркском Бруклине. Информация об этом поступила в полицию от местных жителей, который обратили внимание на специфический запах.

Как сообщает газета The New York Times, ссылаясь на одного из чиновников, похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как в здании перестали работать морозильные камеры. Пока неизвестно, сколько из обнаруженных в автомобилях человек скончались от коронавируса. Полиция начала расследование, пишет РИА Новости.

Напомним, что Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США. И хотя число госпитализированных в сутки снижается, масштабы ежедневных потерь ужасают представителей власти.